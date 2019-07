Vaccini | l’Oms | «Venti milioni di bambini senza salvavita»

vanityfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ipossono indebolire il sistema immunitario. FalsoIcontengono sostanze tossiche. FalsoIcausano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta isomministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione deipuò portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroIsono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia tocca il sistema immunitario più del vaccino. VeroNel 2018dinon hanno ricevuto ipiù importanti. Quelli che salvano la vita, dal tetano, alla difterite, al morbillo. Più di 1 bambino su 10. Lo rivela il rapporto presentato da Unicef insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Isono uno dei nostri strumenti più importanti per prevenire le epidemie e mantenere il mondo sicuro», ha spiegato il ...

JoanUbu : RT @FaberVonCastell: Secondo l'OMS l' #Ebola è divenuta ormai un'emergenza mondiale. Strano. Secondo il Presidente del Patto per la 'Scien… - ingscostanzo : RT @FaberVonCastell: Secondo l'OMS l' #Ebola è divenuta ormai un'emergenza mondiale. Strano. Secondo il Presidente del Patto per la 'Scien… - manu_etoile : RT @FaberVonCastell: Secondo l'OMS l' #Ebola è divenuta ormai un'emergenza mondiale. Strano. Secondo il Presidente del Patto per la 'Scien… -