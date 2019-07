Vaccini | inaugurata la nuova sede di Seqirus in Italia

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Monteriggioni, 19 lug. (AdnKronos Salute) – E’ stataa San Martino, frazione di Monteriggioni nel Senese, lana di, società della multinazionale biotecnologica australiana Csl, attiva nella prevenzione dell’influenza. Erano presenti al ‘taglio del nastro’ il sindaco di Siena Luigi de Mossi e quello di Monteriggioni Andrea Frosini, oltre alla General Manager di, Maura Cambiaggi, al direttore scientifico di, Russell Basser, e a Emanuele Montomoli, docente di Igiene e Sanità pubblica dell’Università di Siena. “E’ la conferma dell’impegno dinel nostro Paese – ha affermato Cambiaggi – non solo in termini di presenza commerciale, ma soprattutto di impegno quotidiano nella lotta all’influenza”. L’espansione nel nostro Paese è legata alla ...

