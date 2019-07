Vacanza gratis di 5 giorni sulle Dolomiti a patto di non usare lo smartphone

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Un soggiorno di 5completamente gratuito, aperò di lasciare a casae computer. Nelle, sull’Agordino, in provincia di Belluno, si offre un esperienza da vivere a tu per tu con la natura senza comodità né sicurezze, partecipando anche ad attività di ricostruzione del territorio che, il 28 ottobre scorso, ha subito ingenti danni dalla tempesta Vaia. Lo riporta il Corriere delle Alpi.La campagna si chiama “Recharge in Nature, in the Heart of the Dolomites”. Le iscrizioni al concorso chiudono il 9 agosto. Dal 13 al 17 settembre, in un rifugio dell’alto Agordino, le persone scelte verranno accolte dalla comunità locale, parteciperanno ad attività, e scopriranno i segreti locali per “vivere una vita serena e autentica”. Emma Taveri, la coordinatrice dell’iniziativa di ...

