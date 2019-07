caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2019) Vi interessa una? E chi ci crede alle favole, direte giustamente voi. Però questa è un’offerta vera. Avete a disposizione 5dicompletamente gratuiti, nelle, sull’Agordino, in provincia di Belluno. Ma a una: lasciare a casa smartphone, computer e computer. Siete disposti a rinunciare alla tecnologia per 5? Forse l’idea vi ispira e incuriosisce ma siete troppo legati alla tecnologia, ai social, ai messaggini? Forse. In cambio, isolati da tutto, vivrete un’esperienza a stretto contatto con la natura. Non ci sono molte comodità né sicurezze e, partecipando alla, contribuirete anche alle attività di ricostruzione del territorio che, il 28 ottobre scorso, a causa della tempesta Vaia, ha subito molti danni. La campagna, riportata dal Corriere delle Alpi, si chiama “Recharge in Nature, in the heart of the Dolomites”. Se volete ...

Noovyis : (Vacanza gratis, 5 giorni sulle Dolomiti: l’unica condizione per partire) Playhitmusic - - EstherLamarr : RT @mattinodipadova: Belluno, vacanza gratis sulle Dolomiti per chi riesce a spegnere computer e telefonino - mattinodipadova : Belluno, vacanza gratis sulle Dolomiti per chi riesce a spegnere computer e telefonino -