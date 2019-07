Uso consapevole dei cellulari | al via la campagna informativa ministeriale

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il Ministero della Salute, assieme a quelli dell'Istruzione e Ricerca e dell'Ambiente, hanno reso noto oggi 19 luglio 2019 l'inizio di unavolta a sensibilizzare con conoscenze i cittadini sull'importanza dell'usodei dispositivie cordless per poter prevenire le conseguenze negative che ricadono sulla nostra salute e l'ambiente che ci circonda. Viene in particolare sottolineata la pericolosità delle onde elettromagnetiche in cui ci si può imbattere e l'importanza, a proposito di sicurezza, non solo delle stazioni radio e dei dispositivi mobili, ma anche di quelli medici come ad esempio il pacemaker. Allo stesso tempo viene promossa la conoscenza sulle regole di idoneo smaltimento dei telefoniper non danneggiare l'ambiente, oltre a dare particolare risalto alla disattenzione che spesso si verifica durante la guida e che purtroppo ...

fedmelons : RT @googleitalia: L’uso consapevole del web da parte dei giovani e il ruolo che devono avere genitori è una delle sfide più complesse dice… - googleitalia : L’uso consapevole del web da parte dei giovani e il ruolo che devono avere genitori è una delle sfide più complesse… - BellezzaItalia : Completati i lavori, Spazio #Mediterraneo sarà sede di un centro d’informazione e per attività aperte alle scuole c… -