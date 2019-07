Usa | la portaelicotteri USS Boxer abbatte un drone iraniano | Teheran smentisce

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Gli Stati Uniti annunciano la distruzione di unnello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, ed accusano l'Iran di nuove azioni ostili, provocatorie e di voler impedire la libertà di navigazione nelle acque internazionali. "Tutti i droni iraniani sono rientrati alle loro basi", sostengono le forze armate die le autorità iraniane suggeriscono che l'attacco di Trump sia una vera e propria gaffe poiché avrebbe solamente ipotizzato l'abbattimento da parte della nave d'assalto americana USSdi unislamico. "Non ne sappiamo nulla", ha riferito il Ministro degli EsteriMohammad Javad Zarif in visita a New York presso la sede Onu che poco prima, nella notte, aveva offerto un accordo agli Stati Uniti dichiarando la disponibilità iraniana ad accettare formalmente e permanentemente maggiori ispezioni sul suo programma nucleare in cambio della revoca ...

militarynewsita : RT @LucaSambucci: La #USSBoxer ha abbattuto un #drone iraniano nello Stretto di Hormuz. Il drone si era avvicinato troppo alla portaelicott… - semprecontro : RT @Lettera43: Il presidente Trump ha annunciato la distruzione del velivolo nello Stretto di Hormuz: «Si era avvicinato troppo a una nostr… - Lettera43 : Il presidente Trump ha annunciato la distruzione del velivolo nello Stretto di Hormuz: «Si era avvicinato troppo a… -