Usa-Iran | nuove tensioni | Trump | Nessun dubbio | abbiamo abbattuto un loro

Usa - la portaelicotteri USS Boxer abbatte un drone iraniano - Teheran smentisce : Gli Stati Uniti annunciano la distruzione di un drone iraniano nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, ed accusano l'Iran di nuove azioni ostili, provocatorie e di voler impedire la libertà di navigazione nelle acque internazionali. "Tutti i droni iraniani sono rientrati alle loro basi", sostengono le forze armate di Teheran e le autorità iraniane suggeriscono che l'attacco di Trump sia una vera e propria gaffe poiché avrebbe solamente ...

Iran nega abbattimento drone da Usa : 10.03 Teheran nega che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un drone Iraniano nello stretto di Hormuz, stando a un tweet del viceministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi. "Non abbiamo perso alcun drone nello stretto di Hormuz o altrove",ha twittato il viceministro. Da parte sua, il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, che si trova a New York per incontri all'Onu, ha affermato di non avere "alcuna informazione sulla perdita di un ...

Iran : nessun drone abbattuto dagli Usa : 1.28 "Non abbiamo informazioni riguardo a perdite di droni oggi". Questa la risposta del ministro degli Esteri Iraniano, Javad Zarif, all'annuncio americano dell'abbattimento di un drone dell'Iran, secondo quanto riportato dai media internazionali. Il ministro era a New York al Palazzo di Vetro per un incontro con il Segretario generale dell'Onu, Guterres. Il presidente americano, Trump, aveva riferito che gli Stati Uniti hanno abbattuto un ...

L’Iran ha detto di avere sequestrato una petroliera straniera accUsata di trafficare carburante nello stretto di Hormuz : La televisione di stato iraniana ha detto giovedì che le Guardie Rivoluzionarie, l’unità militare più potente in Iran, hanno sequestrato domenica scorsa una petroliera straniera a sud dell’isola di Larak, nello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal

L’Iran sfida gli Usa : riprendiamo “tra poche ore” l’arricchimento dell’uranio. Casa Bianca rilancia : “Maggiori sanzioni e isolamento” : L'Iran comincia ad arricchire l'uranio a un livello vietato dall'accordo sul programma nucleare. Il presidente americano Donald Trump avverte "e' meglio che stia attento", e il segretario di Stato, Mike Pompeo, annuncia "maggiori sanzioni e isolamento". Stretto nella morsa delle sanzioni economiche americane, il regime degli ayatollah da' seguito alla minaccia con cui aveva accompagnato l'ultimatum ai Paesi europei firmatari dell'accordo sul ...

Usa : "Più isolamento e sanzioni" a Iran : 23.18 "L'ultimo sviluppo del programma nucleare Iraniano condurrà ulteriore isolamento e sanzioni". Così il segretario di Stato Usa, Pompeo, dopo che Teheran ha confermato di aver cominciato ad arricchire l'uranio oltre il limite previsto dall'accordo 2015 sul nucleare (+3,67%,Ndr)da cui gli Usa sono usciti. "Le nazioni devono ripristinare il vecchio standard di zero arricchimento. Il regime Iraniano, armato con le armi nucleari, porrà un ...

Iran fuori dall’accordo sul nucleare e annuncia : “Aumentiamo arricchimento dell’uranio - colpa è di Usa e Ue” : L’ultimatum è scaduto: l’Iran è pronto a ricominciare ad arricchire il suo uranio, violando gli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015 e dando seguito alle minacce lanciate nei giorni scorsi. Mercoledì infatti, il presidente Hassan Rohani aveva annunciato che da domenica 7 luglio Teheran avrebbe ricominciato ad arricchire l’uranio in suo possesso a oltre il 3,67%, limite fissato dall’accordo ...

Usa-IRAN/ Pasdaran - missili - navi : tre scudi contro le minacce di Trump : Teheran ha superato i limiti di uranio arricchito e Trump ha avvertito: "Scherzano col fuoco". Ma il Paese investe nella difesa ben 16 miliardi di dollari

Usa : Iran non avrà mai armi atomiche : 0.00 Stati Uniti e alleati non permetteranno mai all'Iran di sviluppare armi nucleari. Così la Casa Bianca: "Massima pressione" su Teheran "finché i loro leader non cambieranno strada. Il regime deve porre fine alle sue ambizioni nucleari" Questa la reazione Usa a quanto ammesso da Teheran: "Superato il limite di 300kg" di uranio a basso arricchimento fissato dall'accordo del 2015. Preoccupazione internazionale: "Quando abbiamo scoperto ...

L’ombra del duello Usa-Cina sul G20 - i timori per l’Iran. Gelo Putin-May : I leader dei Paesi del G20 chiedono ai presidenti di Cina e Stati Uniti una soluzione alla disputa commerciale che potrebbe causare nuovi rallentamenti all'economia globale, nel primo giorno di summit del G20 a Osaka, su cui gravano anche i timori per le tensioni con l'Iran. Mentre cresce l'attesa per l'incontro di domani tra il presidente Usa, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping, i mercati hanno mandato segnali di nervosismo, con ...

Iran - Khamenei : Usa - governo più malvagio : 13.56 L'Iran condanna gli Usa:"Il governo più malvagio del mondo",artefice di "guerre e massacri".Così la guida suprema Iraniana,l'ayatollah Li Khamenei, nel suo intervento pubblico dopo essere stato personalmente colpito da nuove sanzioni Khamenei ha assicurato che l'Iran non farà passi indietro di fronte agli insulti e alle false accuse degli americani: "gli Iraniani hanno mostrato la loro dignità e forza non solo negli ultimi mesi ma negli ...

GUERRA Usa-IRAN/ L'Arabia paga Trump per far la guerra mentre l'Europa tace : Trump vuole costringere Teheran a una trattativa favorevole agli Stati Uniti, in realtà sta ottenendo di fare dell'Iran una nuova Nord Corea