Una meningite fulminante ha stroncato Swami, figlia dell’ex portiere del Chievo

(Di venerdì 19 luglio 2019)Codognola è stata uccisa da unabatterica. È stata confermata la causa della morte della17enne di Paolo, exdelVerona mentre si trovava con la mamma in vacanza sull'isola di Naxos, in Grecia. La ragazza aveva cominciato a stare venerdì scorso con febbre alta, dolori muscolare e rush cutaneo ed è deceduta nel giro di 3 giorni. La conferma, come riporta il quotidiano L'Arena, è arrivata dal nosocomio della capitale greca, dopo che nei giorni scorsi erano state avanzate varie ipotesi, tra cui anche quello dello choc anafilattico dovuto a puntura di insetto o pesce. La notizia ha fatto immediatamente il giro di Verona e provincia, in particolare a San Giovanni Lupatoto, doverisiedeva e frequentava il liceo classico Scipione Maffei. È stata comunque disposta l'autopsia per un'ulteriore conferma della diagnosi.