Una Luna su cui non siamo mai stati

(Di venerdì 19 luglio 2019) Un viaggio per esplorare un territoriore inedito e imprevedibile, che mescola immagini e simboli storici della mitologia greca con scienza, letteratura, la politica e film di fantascienza. Un grande calderone per un’immersione di quindici minuti in una realtà virtuale che offre un mondo distopico passando in rassegna costellazioni di stelle, scheletri di dinosauri e auto d’epoca, ma anche un’invasione di plastica e scorie nucleari. L’effetto a metà strada tra sorpresa e disorientamento è la sensazione suscitata da To the Moon, esperienza virtuale firmata dall’artista americana Laurie Anderson e dal taiwanese Hsin-Chien-Huang, sodalizio già noto per la realizzazione di installazioni e opere in realtà virtuale (come Chalkroom, giudicata miglior prodotto Vr al festival del cinema di Venezia 2018. In questo caso, l’opera in mostra fino al 21 luglio al Festival internazionale di ...

