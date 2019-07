huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ancora una volta, siamo di fronte all’assalto di avventurieri che si improvvisano statisti e tentano di modificare, in modo pericoloso, le basi del nostro stesso sistema di convivenza, ignorando che la bussola di ogni navigazione civile è la nostra Costituzione, quell’insieme di garanzie e finalità che i cittadini italiani hanno già affermato e poi hanno ripetutamente difeso, con successo.E oggi siamo di fronte a una verada, che non può essere accettata, dato che creerebbe un’insanabile frattura del vincolo di solidarietà nazionale, imprimendo una forza centrifuga tale da portare a una irreparabile lacerazione della comunità statale, violando in maniera evidente e irreparabile il fondamentale principio stabilito all’articolo 3, comma 1, della Costituzione, quello dell’eguaglianza ...

HuffPostItalia : Una inaccettabile secessione mascherata da autonomia - CarloCalenda : Ma solo io ritengo inaccettabile che il Ministro @LuigiDiMaio non sieda ai tavoli delle crisi aziendali, dopo aver… - pinapic : Inquietanti le rivelazione di Buzzfeed con una registrazione tra uomini vicini al ministro #Salvini in cerca di fon… -