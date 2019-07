Una crisi seria di persone non serie

Cercasi pretesto per Una crisi di governo : Roma. Su alcuni emendamenti della Lega presentati al decreto sicurezza e dichiarati in un primo tempo inammissibili è stata sfiorata la crisi di governo, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, anche su questo punto, è arrivato a contestare apertamente il Presidente della Camera Roberto Fic

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come prepararsi ad affrontare Una crisi : importante riuscire a percepire i segnali dell'arrivo di una crisi e sapere anche Come poterla governare, non solo sul lavoro

Torino - continua la crisi nel M5s : Appendino perde Una consigliera - si dimette Pollicino : Si fa in salita la strada per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e per il suo tentativo di ricompattare la maggioranza del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Marina Pollicino ha annunciato che lascerà il gruppo del M5s per passare a quello misto. E non è escluso che qualcun altro possa seguirla.continua a leggere

William e Kate - smentite le voci di Una crisi : A Wimbledon l’intesa e la complicità tra il principe William e Kate Middleton ha definitivamente chiuso la bocca alle malelingue che davano per morto il loro matrimonio. William e Kate resistono. Tengono duro di fronte ai pettegolezzi, alle voci di una loro presunta crisi, alle malelingue che vedono tra loro lo spettro del tradimento e di una terza donna, Rose Hanbury, la vicina di casa di Anmer Hall. I duchi di Cambridge ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel - è Una crisi senza fine. Il tamponamento a Verstappen il “sigillo” di un fine settimana disastroso : Era il 22 luglio 2018. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania. Era pronto, prontissimo a vincere davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno. Al giro 51, tuttavia, il ferrarista esce di pista con il sopraggiungere della pioggia alla curva Sachs andando a rovinare tutto e lasciando via libera al successo di Lewis Hamilton che scattava dalla 14esima casella della ...

Riforma Giustizia - Gratteri : “Dev’essere Una rivoluzione. C’è tanta ipocrisia - chi ha potere non vuole essere controllato” : “La Riforma della Giustizia dev’essere una rivoluzione che, tenendo al centro la Costituzione, debba rendere ‘non conveniente’ delinquere”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, davanti al pubblico di ‘Liguria D’Autore’ a Montemarcello (Ameglia, La Spezia), in dialogo con Peter Gomez e Gianluca Nuzzi, ha illustrato alcune delle modifiche che farebbe al sistema della Giustizia. Tra gli altri aspetti quello di ‘digitalizzare’ i ...

Trama 'L'amica geniale-Storia del nuovo cognome' : Lila e Lenù vivono Una crisi d'identità : Da pochi giorni è uscita la programmazione della Rai per quanto riguarda le fiction della stagione 2019-2020. Sembra che la seconda stagione dell'Amica geniale, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, sia destinata ad andare in onda nella primavera del 2020. Storia del nuovo cognome è la seconda parte di questa serie che narra della grande ma complessa amicizia tra due donne in un quartiere napoletano molto povero degli anni'60. Lila e Lenù ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge - nessUna crisi : "Abbiamo solo litigato" : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno passato giorni difficili. Si era scritto che i due si fossero lasciati, ma in realtà la coppia ha dichiarato a 361magazine.com di aver semplicemente litigato.Il motivo è presto detto: pare che Soleil sia gelosa dell'amicizia nata tra il fratello di Belen e un volto di Uomini e Donne. Molti hanno pensato che l'identikit corrisponda a Mara Fasone, ma la diretta interessata sulle sue Instagram Stories ha ...

Si può morire per Una crisi epilettica? Risponde l’esperto : L’epilessia è una malattia rara. FALSOLe crisi epilettiche colpiscono solo i bambini. FALSODurante un attacco epilettico la prima cosa da fare è intervenire cercando di tenere aperta la bocca e di tirare la lingua fuori. FALSOLe donne con epilessia non possono avere figli. FALSO Chi ha l’epilessia non può guidare l’auto. FalsoL’attore americano Cameron Boyce, giovane star di Disney Channel, è morto improvvisamente lo scorso 6 luglio a soli 20 ...

Eros Ramazzotti starebbe per tornare single - rumors evidenziano Una crisi matrimoniale : Mentre i fan attendono Eros Ramazzotti e il suo prossimo tour italiano (che partirà da Lucca il 16 luglio 2019) alcune indiscrezioni sulla sua vita privata stanno emergendo. A quanto sembra, da più voci, si sente parlare di una crisi nel suo secondo matrimonio. Eros e Marica Pellegrinelli non hanno ancora smentito, né confermato i rumors sul loro conto. Pare però che la coppia abiti già in due case separate, quanto ci sarà di vero? Eros ...

Diana Del Bufalo : NessUna crisi con Paolo Ruffini - siamo felici da 5 anni. Lo amo ma non lo sposo : In un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente', Diana Del Bufalo ha parlato della lunga storia d'amore con Paolo Ruffini. Innanzitutto ha smentito le voci secondo le quali starebbero attraversando un periodo di crisi. I due, secondo quanto dichiara l'attrice, sono molto felici insieme. Tuttavia, non si sente il profumo dei fiori d'arancio. La Del Bufalo ritiene di non essere portata per le nozze.\\Nonostante si sia spesso parlato di una ...

Diana Del Bufalo risponde ai fan : "Basta critiche - nessUna crisi con Paolo Ruffini" : Si era già parlato più volte di continue crisi e litigi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, ma stavolta arriva la smentita definitiva di Diana che risponde ai fan una volta per tutte. La coppia, che si era già lasciata e poi ripresa in passato a causa di un tradimento da parte di Diana Del Bufalo nei confronti di Paolo (che aveva però spiegato di averla perdonata in quanto favorevole al poliamore), sarebbe in crisi già dallo scorso maggio ...

Merkel - nuova crisi di tremore : la seconda in Una settimana : La cancelliera ancora scossa da spasmi durante una cerimonia ufficiale, l’ipotesi della malattia dietro il ritiro dalla politica tra 2 anni

Autonomia - governo bloccato e sull'orlo di Una crisi (ma solo di nervi) : Fumata nerissima dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi. Liti e veti, il governo è bloccato. Sull'Autonomia Salvini...