Un passo dal cielo 4 | Francesco sotto accusa | anticipazioni nel cast anche Fedez

Sempre al passo il Huawei P20 Lite in Italia con EMUI 9.1 : dal 19 luglio patch 147 : Il Huawei P20 Lite non perde un colpo, anche in Italia, in riferimento al supporto per gli aggiornamenti software destinati a questo modello. Solo due giorni fa, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia della prima distribuzione in Europa del nuovo firmware 147. In maniera tempestiva, lo stesso identico pacchetto ha cominciato ad essere notificato anche entro i nostri confini, proprio da oggi 19 luglio. Doveroso è dunque fornire ...

Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura. Salvini ora pensa alla crisi di governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Matteo Salvini a un passo dal perdere il seggio al Senato - sì al ricorso di FI : maggioranza a rischio : Un nuovo pesantissimo colpo al governo gialloverde, con la maggioranza che rischia - quasi - di scomparire al Senato. Il punto è che la giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama ha proposto l'annullamento dell'elezione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, proclamato

Ascolti tv - dati auditel domenica 14 luglio : vince A un passo dal cielo 4 : Ascolti tv, prime time A un passo dal cielo 4, nonostante sia in replica garantisce a Rai1 la vittoria negli Ascolti serali. La fiction con Daniele Liotti è stata vista da 1.983.000 telespettatori con uno share del’11,4%. Il film su Canale 5, Colpa delle stelle è stato invece seguito da 1.626.000 telespettatori con uno share del 10,19%. Terzo posto per il film Black Butterfly con Antonio Banderas trasmesso da Rai3 e visto da 1.150.000 ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Calciomercato - Trippier a un passo dall’Atletico Madrid : 30 milioni al Tottenham : Kieran Trippier sta per diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: al Tottenham andranno 30 milioni di euro.“powered by Goal”Un nuovo terzino per l’Atletico Madrid: la fascia destra verrà rinforzata con l’arrivo, ormai imminente, di Kieran Trippier che lascerà il Tottenham dopo averci giocato per quattro stagioni.L’esterno inglese è atteso nella capitale spagnola nella giornata di mercoledì per sostenere le ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Calciomercato Juventus - clamoroso : il difensore ad un passo dal Milan! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “RaiSport“, la Juventus starebbe ragionando sulla possibile cessione di Demiral al Milan. Un’idea di cessione in prestito. Possibile inserimento della recompra per i bianconeri? Punto di domanda e trattativa che potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Per la potenziale cessione del giocatore ci sarebbe bisogno […] More

Ascolti tv - dati auditel domenica 14 luglio : vince A un passo dal cielo 4 : Ascolti tv, prime time A un passo dal cielo 4, nonostante sia in replica garantisce a Rai1 la vittoria negli Ascolti serali. La fiction con Daniele Liotti è stata vista da 1.983.000 telespettatori con uno share del’11,4%. Il film su Canale 5, Colpa delle stelle è stato invece seguito da 1.626.000 telespettatori con uno share del 10,19%. Terzo posto per il film Black Butterfly con Antonio Banderas trasmesso da Rai3 e visto da 1.150.000 ...

Ascolti TV | Domenica 14 luglio 2019. Un passo dal Cielo 11.5% - Colpa delle Stelle 10.2% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.798.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Colpa delle Stelle ha raccolto davanti al video 1.626.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.144.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Poliziotto in prova ha intrattenuto 898.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Black Butterfly ha raccolto davanti al video 1.150.000 ...

Ascolti Tv Domenica 14 luglio : Colpa delle Stelle - Un passo dal Cielo - NCIS : Ascolti Tv Domenica 14 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Un passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – milioni e %NCIS (repliche) – Rai 2 – mila e %Black Butterfly – Rai 3 – mila e %Colpa delle Stelle – Canale 5 – milioni e %Maurizio Costanzo Show – Rete 4 – milioni e %Poliziotto in Prova – Italia 1 – mila e %Atlantide – La7 – mila e %Superbike: Stati Uniti – Tv8 – mila e %Little Big Italy – Nove – mila e %N.B.: una volta ...