Ultim’ora | Veretout ha una nuova squadra | é sbarcato nella capitale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Jordané un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista ex Fiorentinaper sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club Jordanquesta sera èa Roma per cominciare la sua avventura in giallorosso. Il centrocampista della Fiorentina è arrivato alle 20.10 alla stazione Termini con un treno proveniente da Venezia. Domani alle 8.30, insieme al nuovo acquisto Diawara, sosterrà le visite mediche di idoneità sportiva a Villa Stuart. Successivamente si sposterà a Trigoria per conoscere i compagni e Fonseca e per cominciare il ritiro con il resto della. Leggi anche : Mercato Napoli, il club azzurro cerca alternative ad James Rodriguez, le ultime Napoli – Feralpisalò: “Il commento degli azzurri sul proprio sito ufficiale” Il Messaggero – Roma interessata ad Hysaj: avviati contatti con l’agente. Sul terzino anche ...

