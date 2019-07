Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 18 | 10

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 19 luglio in studio Giuliano Ferrigno una chiarimento tocca all’Italia penso che il parlamento o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così la cancelliera tedesca Merkel risponde anche nella conferenza stampa prima della pausa Le chiedo un commento su presunti finanziamenti che la lega avrebbe cercato in Russia quanti migranti dice non si può continuare con soluzioni ad hoc per ciascuna imbarcazione kg e salvataggio non è solo un dovere è un interattivo umanitario Cambiamo argomento se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione o per Ostuni progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci si parli di chi non può più parlare o a scorciatoia non vogliamo verità di comodo sono le parole del capo della polizia Gabrielli nella sede della Questura Palermo durante la cerimonia 27 ...

