Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 16 | 10

(Di venerdì 19 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato un confronto sereno si è ricostituito un clima di dialogo così la sindaca di Torino Chiara appendino al termine del confronto con la maggioranza pentastellata amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto aggiungere la prima cittadina abbiamo fatto passi avanti importanti lunedì riprendiamo il miliardario americano Jazz azzena dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale di minorenni il giudice Distrettuale di New York Richard Sherman agli annegato domiciliari Suka opzione finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari avevo offerto come garanzia 559 milioni dirima per i procuratori c’è pericolo di fuga pericolo sociale e di inquinamento delle prove ...

