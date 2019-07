Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il miliardario americano dovrà attendere in prigione processo per le cose di traffico sessuale minorenni il giudice Distrettuale di New York Richard Nadia negato ai domiciliari su cauzione di finanziaria aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorkese da 77 milioni di dollari offerto come garanzia 559 milioni di dollari ma per i procuratori ...

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio dalle stelle la tensione tra Matteo Salvini Luigi Di Maio reati del governo giallo verde che nelle Ultime ore sembrava potesse cadere da un momento all’altro ieri sera però dopo una serie di Cate incrociate leader del Carroccio Ha escluso la crisi imminente domani non cadere nessun governo ha semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci ...

Pensioni Ultime Notizie : contributi autonomi abbassano l’assegno : Pensioni ultime notizie: contributi autonomi abbassano l’assegno Il conteggio dei contributi dei lavoratori autonomi è stato l’oggetto della sentenza n. 177/2019 della Corte Costituzionale, con la quale peraltro è stata confermata la tesi già pronunciata lo scorso anno con la sentenza n. 173/2018. In particolare il tema trattato è stato quello dei contributi versati dopo il raggiungimento della pensione, pertanto durante il periodo ...

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di toccate incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella ogni tesi di crisi rivedendo però che la sua fiducia nei 5 Stelle esaurite vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà presente al ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Veretout - domani visite mediche - Higuain... - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Veretout alle visite mediche sabato, Higuain non è convinto..., ultime notizie venerdì 19 luglio,

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Darmian per la fascia - Dzeko si riapre? - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Idea Darmian per la fascia mentre si accelera per Dzeko, ultime notizie venerdì 19 luglio,

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dani Alves la sorpresa? - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Dani Alves ritorno più vicino, chiesa in bilico, ultime notizie venerdì 19 luglio,

Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio non è mai stata così alta la tensione tra gli alleati di governo al termine di una giornata di stoccata incrociate Salvini escluso alcuni incontri in programma per oggi con il Presidente della Repubblica Mattarella è un po’ tesi di crisi E rimanendo però che la sua fiducia nei cinque stelle è esaurita il vicepremier leghista ha poi annunciato che non sarà ...

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno della commissione Ue Salvini attacca il MoVimento 5 Stelle e le teorie di Di Maio arrivano lontane dice lascio a lui i suoi sfoghi abbiamo preso atto della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato assieme a Merkel Macron Berlusconi e ...

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politiche nel primo piano nuove tensioni tra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno alla commissione Ué Salvini attacca il MoVimento 5 Stelle le torri di Di Maio arrivano lontane lascio a lui tuoi sfoghi abbiamo preso l’altro della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato sia merkel-macron ...

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 18 luglio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura I Ministri delle Finanze dei paesi del G7 hanno raggiunto un accordo sulla Web tax sulla tassazione minima globale sulle società e quanto annunciato il ministro dell’economia Al termine delle G7 finanze i ministri hanno Inoltre formalizzato la detrimento turisti per il sistema finanziario rispetto a progetti di ...

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazioni in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura nuove tensioni fra gli alleati ancora sul voto divergente per la numero uno alla commissione Ué che il MoVimento 5 Stelle le teorie di Maio arrivano lontani lascio a lui i suoi sfoghi abbiamo preso l’altro della svolta storica dei 5 Stelle che hanno votato sia merkel-macron Berlusconi e Renzi Noi andiamo avanti sui ...

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli più di 200 uomini della squadra mobile di Palermo del Servizio Centrale operativo della polizia di stato e del Federal Bureau Investigation di New York stanno eseguendo arresti e Fermi disposti dalla dda del Capoluogo siciliano di botte e gregari del mandamento mafioso di passo di Rigano Ibiza denominato New connection azzerato il forte legame tra Cosa ...