Turismo | Monte Bianco | Courmayeur lo scenario ideale per fantasticare e divertirsi in

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) I sentieri da percorrere asono infiniti e mettono in movimento non soltanto il corpo, ma anche la mente e lo spirito, grazie ad escursioni culturali, “tuffi” nel benessere ed incontri coinvolgenti ed appassionanti. Il, infatti, offre diverse opportunità di svago che coniugano cultura, territorio e divertimento: a Plan Chécrouit si trova la piscina alpina riscaldata più alta d’Europa, raggiungibile attraverso una funivia che, come una finestra sul cielo, offre agli ospiti un’esperienza panoramica da sogno; mentre trae Chamonix- Mont-Blanc è stata riaperta al pubblico, dopo più di due anni, la Panoramic Mont Blanc, straordinaria funivia sospesa tra l’Italia e la Francia, esperienza unica per un’escursione a cavallo tra due cieli. Skywayè ora la sede de LaFeltrinelli, diventata così libreria più alta d’Europa. L’obiettivo è quello di ...

grantouritalia : Una passeggiata nel pittoresco borgo di Ortisei, che si estende dal fondovalle fin verso le pendici del Monte Rasci… - gianolinibike : In #bicicletta intorno al Monte #Amiata passando per #Arcidosso, #Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore. Una sosta… - mcdellamico : RT @MarcheTourism: #Ancona, capoluogo di regione, sorge nella costa dell' Adriatico centrale su un promontorio formato dalle pendici setten… -