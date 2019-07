Turismo E’ boom di presenze nel Chietino In Abruzzo crescono prenotazioni online

Eno Turismo - è boom in Sicilia di Turismo sulle strade del vino : L’ Eno turismo d’estate sembra piacere ai Sicilia ni. E decolla pure nell’isola il connubio vino - turismo . Un segnale che in Sicilia aumentano i cultori del settore dell’enogastronomia e che il turismo sulle strade del vino può rappresentare una marcia in più, complice l’aumento della qualità delle produzioni di vino . Vini da dessert ma anche bianchi raffinati e rossi robusti, la produzione vinicola della regione è varia come ...

La ristorazione e il Turismo trainano l’economia - è boom di ristoranti in Sicilia : La Sicilia è la prima regione per l’incremento percentuale relativo al totale dei ristoranti in attività, ma anche per quanto riguarda la crescita delle aziende del settore guidate dalle donne e dai giovani. Il settore del turismo e della ristorazione si confermano trainanti per l’economia della Sicilia. I numeri che fa registrare l’Isola sono i migliori d’Italia per quanto riguarda i ristoranti, con un incremento non soltanto del ...