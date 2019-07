Trump parla di abbattimento | Teheran nega | nel golfo Persico si gioca la partita

Dalla Somalia al parlamento Ue - la storia di Magid : “Ho bannato Trump - ora sfido Salvini” : Arrivato in Gran Bretagna Dalla Somalia come profugo, Magid Magid fino a diventare "Lord Mayor" di Sheffield. In quella veste ha bannato Donald Trump Dalla città. Ora a trent'anni appena compiuti, è stato eletto al parlamento europeo con i Verdi. E si dice pronto a lottare contro Salvini e i leader sovranisti. Sempre indossando T-shirt e cappellino.Continua a leggere

Tweet razzisti di Trump - quattro parlamentari al contrattacco : contrattacco delle quattro esponenti del Congresso degli Stati Uniti attaccate in Tweet razzisti dal presidente Donald Trump. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib hanno invitato, in una conferenza stampa, a non "abboccare all'amo" di Trump, che cerca soltanto di distrarre l'attenzione dal caos e dalla corruzione della sua amministrazione. Trump in una serie di Tweet ha attaccato le parlamentari di varia origine, ...

Usa - Trump a parlamentari appartenenti a minoranze razziali : “Tornate da dove siete venute - Paesi infestati dal crimine” : Un fiume di tweet, sempre più forti e aggressivi, tanto da essere bollate come razzisti da più parti. Per i toni, ma anche per le destinatarie: le parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali. Alexandria Ocasio-Cortez in testa, ma anche le deputate musulmane Ilhan Omar e Rashida Tlaib, oltre all’afroamericana Ayanna Pressley. “Prima di criticare le politiche portate avanti negli Usa tornino nei posti corrotti e ...

Mondiai di calcio femminile – E’ guerra tra Rapinoe e Trump - volano frecciatine ma il Presidente non ci sta : “dovrebbe prima vincere e poi parlare” : Trump sbotta sui social dopo le dure affermazioni di Rapinoe: il tweet del Presidente USA contro il capitano della Nazionale di calcio femminile statunitense Non si placa il botta e risposta tra Megan Rapinoe e Donald Trump: sin dalla prima partita con la maglia degli USA ai Mondiali di calcio femminile di Francia 2019, il capitano della Nazionale statunitense ha protestato contro il ‘suo’ Presidente, rifiutandosi di cantare ...

Friedman parla quasi di sistema : 'Salvini - Trump e Putin vogliono indebolire l'Europa' : Alan Friedman, in un suo intervento da ospite della trasmissione Rai Agorà, ha avuto modo di analizzare alcuni scenari della politica internazionale ed economica. La sua digressione ha avuto come base di partenza il recente attacco di Donald Trump rivolto al presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi in virtù di pratiche che avrebbero avvantaggiato il vecchio Continente rispetto al dollaro. Un'uscita che, secondo il giornalista, ...

Melania Trump in rosso incanta Londra... e Donald parla di Meghan Markle : Melania Trump affascina Londra e il Principe Carlo con un abito rosso da sogno. Donald Trump e la First Lady ospitano Carlo e Camilla all’ambasciata americana per una cena di gala. Melania supera se stessa con un abito lungo a cappa, firmato Givenchy, che costa circa 6.327 euro. La scelta dello stilista forse non è casuale, dato che è tra i preferiti di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex veste il noto marchio in tutte le occasioni formali, ...

Visita di Trump nel Regno Unito : inopportuno parlare di Brexit? “Allora non fate domande” : In programma oggi la Visita di Stato di 3 giorni di Donald Trump nel Regno Unito: il presidente incontrerà oggi la Famiglia reale e parteciperà ad un pranzo con la regina Elisabetta a Buckingham Palace, dove stasera è anche previsto un banchetto di gala. In seguito, Trump e la first lady Melania visiteranno Westminster Abbey e deporranno una corona al monumento dedicato al milite ignoto. Domani sarà invece la giornata degli incontri politici, ...