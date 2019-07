Trieste | multato dalla polizia perché dormiva sull' amaca

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) È accaduto nel Triestino, a Barcola, dove un turista austriaco di 52 anni è stato sanzionato per aver appeso l'oggetto tra due alberi, contro il regolamento del campeggio. E in rete si scatena la polemica. Lalocale lo ha sopreso mentresu un'appesa tra due alberi sul lungomare di Barcola, verso il castello di Miramare, a. E per il suo comportamento è stato. Così, un turista austriaco di 52 anni, in vacanza in Italia, dovrà pagare una sanzione di 300 euro, secondo il regolamento locale, "negli spazi a verde è vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere".Il dibattito attorno all'episodio si è poi trasferito in rete, dove si è accesa una discussione sui social network, con centinaia di messaggi critici. In diversi, infatti, hanno valutato come "esagerata" la misura voluta dalle autorità e molti ...

