Tribale | spietata e tecnologica | cresce in italia la forza della mafia nigeriana

(Di venerdì 19 luglio 2019) Si è perfettamente inserita nel nostro territorio, avviando significative sinergie criminali con le organizzazioni mafiose autoctone e diventando essa stessa un'associazione di stampo mafioso. Stiamo parlandocui la seconda Relazione semestrale 2018Dia dedica un capitolo a parte, a conferma dell'importanza che questa realtà sta assumendo in. La stessa Cassazione ne ha esaltato i caratteri tipicimafiosità, rappresentati dal vincolo associativo, dalladi intimidazione, dal controllo di parti del territorio e dalla realizzazione di profitti illeciti. Il tutto - osserva la Dia - "sommato ad una componente mistico-religiosa, a codici di comportamento ancestrali e a un uso indiscriminatoreviolenza". La"è, difficile da decifrare nelle dinamiche interne". Dal Nord"si e' diffusa ...

