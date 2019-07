Tre nuovi modelli Mercedes in Avis Prestige

Mercedes-Benz e Avis Italia : la partnership va avanti con Tre nuovi modelli e tante novità : La partnership tra Avis Italia, società leader nel settore dell’autonoleggio, e Mercedes-Benz si rinnova per il quarto anno consecutivo con tre nuovi modelli esclusivi della nota azienda automobilistica tedesca che vanno ad arricchire la Prestige Collection 2019. Scopriamo i dettagli e le tante novità disponibili per tutti i clienti che vogliono godere di un’esperienza di noleggio premium. L’Avis Prestige Collection 2019 si ...

Il commissario Montalbano - l’eredità di Andrea Camilleri per la tv : Tre nuovi episodi in onda nel 2020. E poi? : 1999-2019: vent’anni de Il commissario Montalbano. Il “Sanremo” della fiction italiana conta circa 1,2 miliardi di telespettatori nel totale, un fenomeno che ha entusiasmato il pubblico e riempito le casse della Rai che ha venduto la serie con Luca Zingaretti in circa sessanta paesi. L’ennesimo record firmato Andrea Camilleri, dai suoi racconti sono stati realizzati 34 film per la tv in onda prima su Rai2 (dal 1999 al ...

Manifest - Tre nuovi episodi su Canale 5 anticipazioni : La prima stagione di Manifest arriva su Canale 5 al giro di boa con gli episodi 7, 8 e 9. La serie composta da 16 puntate (ma è già stata rinnovata per una seconda stagione) racconto dei passeggeri del misterioso volo 828 della Montego Air spariti per cinque anni e atterrati dopo un viaggio interminabile senza che nessuno sia invecchiato mentre il resto del mondo li credeva ragionevolmente morti. Manifest, anticipazioni puntata 7 La puntata 7 di ...

Diretta Lazio Top 11 Cadore/ STreaming video e tv : ecco i volti nuovi : Diretta Lazio Top 11 Cadore Streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che i biancocelesti giocano contro la selezione locale.

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI/ STreaming video e tv : i volti nuovi tra i gialloblu : DIRETTA VERONA Top 22 DILETTANTI Streaming video e tv: cronaca live della partita che l'Hellas di Ivan Juric affronta all'interno del suo ritiro estivo.

Calciomercato Atalanta - l’11 è da Champions : il sostituto di Mancini - Tre nuovi innesti per Gasperini [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la prossima stagione, una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Atalanta, i nerazzurri rappresentano ormai una big del calcio italiano ed adesso si preparano anche per disputare la prossima Champions League, un traguardo raggiunto grazie alle competenze della dirigenza, ad un grande allenatore ed un gruppo di calciatori ...

Universiadi - avanzati Tre milioni di euro di atTrezzi nuovi (deciderà la Regione) : Il ruolo di Tizzano Le Universiadi napoletane non lasciano solo impianti ristrutturati ma anche 3 milioni di euro di attrezzi sportivi che non si sa che fine faranno. A raccontarlo è Il Mattino. Sono centinaia di attrezzi, tutti nuovissimi, che tante palestre napoletane hanno già adocchiato ma che saranno assegnati solo agli impianti che sono dotati di un servizio di guardiania. Vanno difesi dallo sciacallaggio, sarebbe un peccato perdere ...

The Surge 2 : alcuni nuovi video mostrano olTre un'ora di gameplay : Gamersyde ha condiviso sette video per The Surge 2 che mettono in mostra oltre un'ora di gameplay di questo imminente gioco fortemente ispirato a Dark Souls. Inoltre, uno dei filmati mostra anche il sistema di creazione dei personaggi.Questi video, visibili più in basso, provengono dalla versione PC e possono contenere alcuni spoiler (il secondo video, ad esempio, contiene i primi 10 minuti del gioco). Pertanto, sconsigliamo la visione, per non ...

Almeno Tre nuovi smartphone Huawei con EMUI 9.1 entro agosto : lista aggiornata il 15 luglio : Giungono ulteriori novità oggi 15 luglio per quanto riguarda gli smartphone Huawei che a breve termine cominceranno a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1, Almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Dopo l'ultimo punto della situazione condiviso su queste pagine a proposito di un device come Huawei Mate 10 Pro, secondo quanto riportato pochi giorni fa, occorre tornare sull'argomento se pensiamo al fatto che il produttore ...

Lidia Macchi - riaperta l’istruttoria in appello. Accolta richiesta della difesa di Binda : accettati Tre nuovi testimoni : La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha deciso di riaprire l’istruttoria nel processo di secondo grado a carico di Stefano Binda, il 51enne già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Lidia Macchi a Cittiglio, nel Varesotto, nel 1987. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell’imputato di sentire Piergiorgio Vittorini, il penalista bresciano al quale si sarebbe rivolto un uomo per dichiarare di essere il vero autore di ‘In ...

Allerta Meteo : in arrivo nuovi temporali sul Trentino : “Prosegue la fase di instabilità annunciata nei giorni scorsi. Nel corso del pomeriggio e della serata, si prevede anche sul territorio provinciale un aumento della nuvolosità, associata a rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità“: lo rende noto la Provincia di Trento. “Martedì ancora instabilità, con rovesci e temporali più probabili al pomeriggio e in serata.“ L'articolo Allerta Meteo: in arrivo nuovi ...

Vodafone Giga Network 4.5G arriva in tante alTre città : ecco i nuovi comuni coperti : Vodafone, nonostante l'arrivo della connettività 5G, espande la copertura della Vodafone Giga Network 4.5G a tante altre città, che si aggiungono alle oltre 20 già coperte. L'articolo Vodafone Giga Network 4.5G arriva in tante altre città: ecco i nuovi comuni coperti proviene da TuttoAndroid.

La polizia giapponese sta utilizzando STreet Fighter per reclutare nuovi agenti : La polizia giapponese sta usando Street Fighter per reclutare poliziotti, segnala Eurogamer.net.I personaggi del famoso gioco di combattimento di Capcom saranno usati per la prima volta come mascotte nella pubblicità di reclutamento della polizia di Osaka per gli investigatori della criminalità informatica.Si scopre che Capcom ha lavorato con la polizia di Osaka e altre forze di polizia nelle vicinanze su varie campagne di sensibilizzazione ...

La Juve prende forma - le varianti tattiche dei bianconeri con i nuovi arrivi : le Tre opzioni di Sarri : Tra sogni, obiettivi ed annunci ufficiali, la Juventus inizia a prendere forma. Oggi le visite mediche di Rabiot e l’ufficialità di Ramsey, ma non è finita: questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’affondo a De Ligt, senza dimenticare Pogba sullo sfondo. Irrobustito decisamente il centrocampo, nell’attesa che venga sfoltito con qualche uscita. Ma gli acquisti di Ramsey e Rabiot non fanno altro che regalare a ...