Traffico Roma del 19-07-2019 ore 19 | 00

(Di venerdì 19 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PERLUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLABUFALOTTA ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO ALLA A VIA TUSCOLANA. CODE ANCHE SULLAFIUMICINO IN DIREZIONE, LUNGO LA COMPLANARE PER IMMETTRESI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLO BOSELLI IN DIREZIONE PONTE MILVIO. CODE PERIN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, VERSO SAN GIOVANNI, ALTRI INCOLONNAMENTI DA VIA TIBURTINA ALL’USCITA PER LA A24TERAMO. RICORDIAMO CHE IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; ILÈ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI DISAGI ALLA ...

