Traffico Roma del 19-07-2019 ore 09 | 00

(Di venerdì 19 luglio 2019) ANCORA CODE SONO SEGNALATE SULLA PONTINA VERSO LA CAPITALE TRA CASTELNO E SPINACETO PER INCIDENTE INCIDENTI ANCHE IN CITTÀ, RALLENTAMENTI ALL’ESQUILONO SU VIA EMANUELE FILIBERTO ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA E AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA.ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA CON RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E CASSIA E TRA CASAL DEL MARMO E PISANAANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL CENTRO CITTÀ CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA TOGLIATTI RALLENTATO ILSULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI SEMPRE IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI ...

