Traffico Roma del 19-07-2019 ore 07 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Salaria rallentamenti altezza Aeroporto Roma Urbe > centro #luceverde #Lazio -
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO. IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER IL Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO. IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER IL Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DA CASTEL PORZIANO FINO AL RACCORDO ANULARE. IN ZONA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI LARGO GIORGIO MACCAGNO CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DA CASTEL PORZIANO FINO AL RACCORDO ANULARE. IN ZONA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI LARGO GIORGIO MACCAGNO CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 00 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 16 : 30 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 15 : 30 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 14 : 30 : NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO CHIUSO VIALE ETIOPIA FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 13 : 30 : NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO CHIUSO VIALE ETIOPIA FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 12 : 30 : CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO MATTINATA DIFFICILE PER IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 11 : 30 : CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE PRATI NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO MATTINATA DIFFICILE PER IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 30 : LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10 : 00 : LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL Traffico SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA ...