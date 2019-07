Tra Europei e Ryder Cup | Raggi | pasticcio nuoto | a rischio l?evento golf

Risultati Europei Under 19/ Diretta gol live score : Tracollo dell'Italia! : Risultati Europei Under 19: Diretta gol live score delle partite in programma quest'oggi 14 luglio 2019, Italia Portogallo per l'esordio.

Basket - Europei Under 18 2019 : i convocati dell’Italia. Antonio Bocchino porta una squadra a Trazione 2001 : Sono state diramate le convocazioni effettuate da coach Antonio Bocchino per gli Europei Under 18 maschili di Basket che si svolgeranno a Volos, in Grecia, dal 27 luglio al 4 agosto. Questi i nomi dei convocati: Beniamino Basso Davide Casarin Lorenzo Deri Lorenzo Donadio Niccolò Filoni Sasha Mattias Grant Nicolò Ianuale Maximilian Ladurner Matteo Picarelli Luca Possamai Gabriele Procida Matteo Schina Sono a disposizione Soma Abati Touré, ...

L'Italia scelta Tra i Paesi organizzatori per i prossimi europei di basket nel 2021 : L'Italia sarà uno dei Paesi organizzatori degli europei di basket 2021. Lo ha annunciato su Twitter il profilo ufficiale della Federazione Internazionale Pallacanestro (Fiba). Oltre alL'Italia, anche Repubblica Ceca, Georgia e Germania ospiteranno le partite della fase a gruppi. La fase finale, invece, si disputerà interamente in Germania. The reactions of our 2021 hosts ! #Eurobasket@DBB_basketball @_Geobasketball @Italbasket ...

Ciclismo su pista - Europei juniores 2019 : Lorenzo Gobbo Trafitto da un listello di legno - polmone perforato! Bruttissimo incidente a Gand : Incredibile incidente agli Europei juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Lorenzo Gobbo è stato letteralmente trafitto da un grosso listello di legno che gli ha perforato il polmone sinistro. Lo sfortunatissimo atleta, 16enne brianzolo tesserato per il GB Junior Team, è caduto durante lo scratch e questo listello lungo oltre mezzo metro ha attraversato il lato sinistro del busto, dalla schiena ...

Basket - Europei femminili Under 18 : azzurrine strepitose - Travolgono la Russia e sono in finale! : Nella prima semifinale dei campionati Europei di Basket femminile di Sarajevo grande prestazione dell’Italia, che alla Dvorana Mirza Delibasic, palazzetto dedicato al grande cestista bosniaco prematuramente scomparso, ha letteralmente travolto la Russia per 75-49. Le azzurrine di coach Roberto Riccardi hanno iniziato benissimo già nel primo quarto, chiuso sul 26-12, ma il parziale decisivo è stato il 19-5 del secondo periodo col quale sono ...

Locatelli neo minisTra della famiglia - Fontana agli Affari europei : Il neo ministro per la famiglia, Alessandra Locatelli ha prestato giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla presenza, in qualità di testimoni, del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti e del Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, il generale Roberto Corsini. Erano presenti anxche il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo ...

Softball - le dichiarazioni dell’Italia Tra campo e panchina. Greta Cecchetti agli ultimi Europei in carriera : Tra gioia e attesa: si può riassumere così il sentimento dell’Italia che ha vinto gli Europei di Softball, per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate nelle ore successive al trionfo continentale al sito della FIBS. Così il manager Enrico Obletter: “Abbiamo giocato un Europeo sopra le righe con un attacco esplosivo come non s’era mai visto, la difesa è stata importantissima. Abbiamo trovato un’Olanda molto ostica, non ...

Dal trionfo agli Europei alla ricerca delle Olimpiadi : il softball di casa Italia Tra gioia e speranze : L’Italia ha appena concluso una settimana regale in chiave continentale, andando a trionfare agli Europei di softball nella finale contro l’Olanda, sconfitta per 3-2 con annessa rivincita di quanto accaduto nella seconda fase (sconfitta per 2-6). Il torneo europeo è stato imponente per le azzurre, con concessioni minime (Olanda a parte) da parte del trio di lanciatrici Greta Cecchetti-Cacciamani-Nicolini, mentre tutta la fase ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - Travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Hockey prato - Europei under 21 2019 : i convocati e le convocate. EnTrambe le Nazionali azzurre vogliono la Pool A : Non solo Nazionali maggiori. Si infiamma l’estate in chiave Hockey su prato: dalla prossima settimana in programma gli Europei under 21 di Pool B sia per gli uomini che per le donne, con le due squadre italiane pronte a mettersi in mostra. L’obiettivo, viste le performance recenti, non può che essere quello di raggiungere la massima serie, la Pool A. Le ragazze guidate da Roberto Carta saranno impegnate in Turchia, ad Antalya, da ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 3-2 - Anneveld accorcia con un fuoricampo - si enTra nell’ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Soumeru al lancio, Giulia Longhi in battuta. 3-2 Strikeout! L’Italia entra nel settimo, e potenzialmente ultimo, inning in vantaggio! 3-2 Esce di scena Ligtvoet, 2 out per l’Olanda. Van Gurp ora a sfidare Greta Cecchetti 3-2 C’è ora Ligtvoet contro la nostra lanciatrice. 3-2 Ed è fuoricampo da parte di Anneveld, accorcia le distanze l’Olanda. 3-1 Per Van Aalst ...

Softball - Europei 2019 : la finale sarà Tra Olanda e Italia! Sfida all’ultimo colpo Tra Spagna e Francia - Gran Bretagna ko : sarà tra Italia e Olanda la finale degli Europei di Softball 2019, con l’ultima giornata del round robin che ha premiato la Selezione del Bel Paese, capace di sconfiggere 7-0 in cinque inning la Gran Bretagna, nella sua peggiore versione della manifestazione, grazie a ben sette valide totali, di cui tre fuoricampo. Fa festa anche l’Olanda, che supera nonostante qualche fatica di troppo, in una Sfida priva di motivazioni le padrone di ...

Risultati Europei basket femminile 2019/ La Serbia non Tradisce : Svezia annichilita : Risultati Europei di basket femminile 2019: sono terminate le partite dei quarti, in semifinale volano Gran Bretagna, Spagna, Francia e Serbia.