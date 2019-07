Tour de France 2019 | la guida completa Percorso | favoriti | startlist | le 21 tappe e

Tour de France 2019 : prima tappa dei Pirenei senza battaglia. A vincere è solo la noia : Bagnères-de-Bigorre, un arrivo di tappa visto e rivisto al Tour de France. Quest’anno non ha fatto differenze: la dodicesima frazione della Grande Boucle 2019, di 209,5 chilometri partita da Tolosa e giunta nel comune situato nel dipartimento degli Alti Pirenei, come previsto è servita solo ai fuggitivi per combattere in chiave successo parziale, senza movimenti tra i big in chiave classifica generale. Le opportunità c’erano: erano ...

Tour de France 2019 : i possibili distacchi nella cronometro di domani. Thomas favorito - Alaphilippe può difendere la maglia gialla : Sarà sicuramente uno dei punti di svolta di questo Tour de France 2019. Un momento di transizione, da una prima parte di Grande Boucle dura ma non impossibile, ad un gran finale con Pirenei ed Alpi. In programma domani una cronometro individuale di 27,2 km con partenza e arrivo a Pau. Dopo quella a squadre di Bruxelles dunque arriva un’altra prova contro il tempo, che stravolgerà quasi certamente la classifica generale: quali saranno i ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin gioia italiana. Sfugge la vittoria - ma arriva il premio della combattività : Non è arrivato il secondo sigillo italiano in questo Tour de France 2019, ma in compenso Matteo Trentin è riuscito comunque a salire sul podio della Grande Boucle dopo esser stato scelto come il corridore più combattivo della Toulouse-Bagnères-de-Bigorre. Sesto al traguardo dopo una giornata passata all’attacco insieme ad altri quaranta corridori, il campione europeo si è tolta una gran bella soddisfazione regalando una doppia gioia alla ...

Tour de France 2019 - cronometro Pau-Pau : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : È la seconda ed ultima prova contro il tempo di questo Tour de France 2019. L’unica a livello individuale, dopo quella a squadre di Bruxelles. Sono 27,2 i chilometri in Programma a Pau, non del tutto pianeggianti, che dunque daranno l’ennesima scremata alla classifica generale prima dell’avvio dei Pirenei e delle grandi salite. Andiamo a scoprire la startlist della cronometro di Pau, tredicesima tappa della Grande Boucle: ...

Tour de France 2019 - pagelle dodicesima tappa : Simon Yates trionfa in volata davanti a Pello Bilbao e Gregor Muhlberger : tappa molto spettacolare quella di oggi da Toulouse a Bagnères de Bigorre con la prima parte affrontata a velocità altissima. Al chilometri 30 circa è partita la fuga di quaranta corridori, con i velocisti, Peter Sagan su tutti, che si sono lasciati sfilare dopo aver conquistato i punti al traguardo volante di Bagnéres-de-Luchon. I primi a scollinare su La Hourquette d’Anciezan sono stati Simon Yates, Muhlberger e Bilbao a circa 50” ...

Rohan Dennis - forse un litigio con la squadra alla base del ritiro dal Tour de France : In una giornata che non ha offerto particolari spunti agonistici, con i big in attesa della cronometro di domani, al Tour de France ha fatto discutere soprattutto il misterioso e improvviso ritiro di Rohan Dennis. Il corridore australiano del Team Bahrain Merida non era stato particolarmente attivo nella prima parte di questo Tour, ma oggi, nella tappa pirenaica di Bagneres de Bigorre si era messo in evidenza nelle fasi iniziali cercando di ...

Tour de France – Il ritiro di Rohan Dennis diventa un mistero - Bahrain-Merida spiazzata dalla scelta dell’australiano : La squadra del campione del mondo a cronometro è rimasta sorpresa dalla sua decisione di abbandonare il Tour de France nel corso della dodicesima tappa La notizia del ritiro di Rohan Dennis dal Tour de France ha spiazzato tutti, compresa la Bahrain-Merida che mai si sarebbe aspettata questa decisione dal proprio corridore. Massimo Paolone/LaPresse Una scelta inattesa e alquanto strana, che arriva proprio alla vigilia di una cronometro in ...

Tour de France – Continua l’incubo di Vincenzo Nibali - lo Squalo valuta il ritiro per problemi fisici : Il corridore siciliano ha accusato problemi intestinali nella notte di ieri, presentandosi comunque in sella per la dodicesima tappa vinta da Yates Prosegue l’incubo di Vincenzo Nibali in questa edizione del Tour de France, lo Squalo Continua ad accumulare minuti su minuti e, dopo la dodicesima tappa, naviga in 44ª posizione ad oltre 25 minuti dal leader Alaphilippe. LaPresse Come se non bastasse, a rendere più complicate le cose ci ...

Tour de France – Alaphilippe resta al comando - la classifica generale dopo la dodicesima tappa : Il ciclista Francese rimane in maglia gialla dopo la dodicesima tappa del Tour de France, precedendo Thomas di un minuto e dodici secondi. Lontani gli italiani Simon Yates vince la dodicesima tappa del Tour de France, la Tolosa-Bagneres de Bigorre di 209.5 chilometri. Il corridore inglese della Mitchelton-Scott precede Pello Bilbao e Gregor Mühlberger, facendo sua la prima tappa pirenaica. In testa alla classifica generale rimane sempre ...

Tour de France 2019 - Simon Yates : ”Sono molto soddisfatto della vittoria. Sono qui per lavorare per Adam” : La dodicesima del Tour de France 2019 da Toulouse a Bagnères de Bigorre ha regalato intense emozioni, in particolare per quanto accaduto tra i fuggitivi. Partiti in quaranta, sulla Hourquette d’Anciezan Sono rimasti in testa Simon Yates, Muhlberger e Bilbao. Alle loro spalle Trentin, Schachmann, Pauwels, Frank, Gallopin e Roche a circa un minuto ma in discesa il gruppo degli inseguitori non ha trovato l’accordo. I tre corridori di testa si ...

Tour de France 2019 - Matteo Trentin : “Contento del pettorale rosso. Volevo vincere - ma la squadra ha fatto un lavoro perfetto” : Matteo Trentin è stato grande protagonista nella dodicesima tappa del Tour de France da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre. Il corridore italiano si fermato ai microfoni di Rai Sport: “Sono andato bene, avevo guardato bene la tappa e sapevo che con le giuste proporzioni poteva essere una tappa adatta a me. Alla fine il gruppo conteneva solo tre scalatori di un certo rango ed infatti sono i tre che sono arrivati poi all’arrivo. Peccato ...

Tour de France 2019 - il mistero Rohan Dennis : ritiro e sparizione - cosa è successo? La Bahrein-Merida fa scudo : È sicuramente il caso del giorno: il ritiro del campione del mondo a cronometro Rohan Dennis. Si era partiti con una semplice notizia, un annuncio da parte del Tour de France sull’abbandono dell’australiano, ma per quale ragione? Nessuna caduta da segnalare, nessun problema fisico per il ventinovenne. Un mistero. Si vocifera che ad un certo punto Dennis sia scomparso dalla corsa; e i direttori sportivi della Bahrein-Merida non sanno ...

Tour de France 2019 - problemi intestinali per Vincenzo Nibali. Ipotesi ritiro da non scartare : Il Tour de France 2019 si sta rivelando un vero e proprio calvario per Vincenzo Nibali. Il siciliano, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia 2019, era sbarcato in Francia con una dose di dubbi ben maggiore rispetto alle certezze. Sugli obiettivi era stato chiaro sin dall’inizio (“Punto ad una tappa ed alla maglia a pois“), anche se, sotto sotto, in cuor suo sognava di poter ambire alla classifica generale. Il verdetto ...

Tour de France – L’emozione di Alaphilippe : “incredibile aver difeso la maglia gialla. Ma alla cronometro di domani…” : Julian Alaphilippe difende la maglia gialla al termine della 12ª Tappa del Tour de France: il Francese proverà a ‘farsi piacere’ la cronometro di domani “Una tappa tranquilla: è andato tutto bene. Incredibile restare ancora un giorno in maglia gialla e dunque partire in ultima posizione nella cronometro di domani. Non sono sorpreso, sono contento di essere in giallo anche stasera“. Con queste parole Julian Alaphilippe ...