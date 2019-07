Tour de France 2019 | Egan Bernal stecca il primo esame Gerarchie chiare in casa Ineos

Tour de France 2019 - classifica generale ben delineata e distacchi importanti. Thomas favorito - Mas possibile rivelazione. E Alaphilippe… : La cronometro di Pau ha dato le prime grandi sentenze, e c’era da aspettarselo. Siamo alla vigilia del Tourmalet che delineerà ancor di più la classifica generale, ma già oggi abbiamo assistito a diversi top e ad altrettanti flop. Dalla prova superlativa di Julian Alaphilippe alla catastrofe del connazionale Romain Bardet; oppure dall’ormai confermata leadership in casa Ineos di Geraint Thomas, rispetto ad un Egan Bernal che ha ...

Alaphilippe vince la crono e allunga in testa al Tour dìde France : Show di Julian Alahilippe nella crono di 27,2 chilometri sul circuito di Pau. Il corridore transalpino della Deceuninck-Quickstep è leader

Tour de France 2019 : Maximilan Schachmann costretto al ritiro. Frattura alla mano per il tedesco : Una tappa che ha mietuto vittime la tredicesima del Tour de France 2019. La cronometro di Pau, di 27.2 km, che ha esaltato le caratteristiche della Maglia Giallia Julian Alaphilippe, vincitore a sorpresa di questa stage, ha visto anche alcuni incidenti in corsa non certo trascurabili. Consideriamo il crash del belga Wout Van Aert , che ha sbattuto violentemente contro le transenne. Una dinamica spaventosa, costata il ritiro dalla corsa ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe può vincerlo? Mai una top30 in carriera! Tourmalet decisivo : Ieri sera ci chiedevamo se Julian Alaphilippe sarebbe riuscito a conservare la maglia gialla dall’assalto di Geraint Thomas. Di natura ben diversa il dubbio odierno: il transalpino può davvero vincere il Tour de France 2019? La prova di forza odierna nella cronometro ha strabiliato. Che il Francese potesse difendersi in una prova contro il tempo con un percorso ondulato e tortuoso poteva starci, ma il risultato finale è andato ben oltre le ...

Julian Alaphilippe sontuoso al Tour de France : sua anche la cronometro di Pau : La tappa a cronometro di Pau che doveva sancire l’inizio dell’uscita di scena di Julian Alaphilippe come maglia gialla del Tour de France ha invece clamorosamente posto la seria candidatura del Francese al trono finale. Il corridore della Deceuninck ha sbaragliato la concorrenza battendo Geraint Thomas sul suo terreno e assestando distacchi pesanti a molti avversari, a partire dal colombiano Egan Bernal. La Ineos ha trovato una probabile ...

Tour de France – Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau : la nuova classifica generale : Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau su Geraint Thomas e i suoi rivali: la nuova classifica generale dopo la 13ª tappa Fortissimi applausi, oggi a Pau, per Julian Alaphilippe: il Francese della Quick Step si è aggiudicato la cronometro individuale di oggi, valida per la 13ª tappa del Tour de France, impedendo così ai rivale di avvicinarsi in classifica generale e difendendo egregiamente la maglia gialla. Niente da fare per Geraint ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato veramente tutto. Non riesco ancora a crederci. Adesso vedremo come andrà” : Il centesimo anniversario della maglia gialla, la vittoria di tappa, la seconda in questo Tour de France 2019, una leadership ancor più rinforzata, per un Francese oramai idolo indiscusso dei transalpini. Julian Alaphilippe sale nuovamente sul podio conquistando la complicatissima cronometro di Pau, così, inaspettatamente, contro ogni pronostico; un trionfo acquisito centimetro dopo centimetro. Anche il “moschettiere” della ...

Tour de France – Alaphilppe incredulo dopo la vittoria di Pau : “ho dato davvero tutto” : Tutto l’entusiasmo di Alaphilippe dopo vittoria alla cronometro di Pau e la conferma della maglia gialla Splendida performance oggi di Julian Alaphilippe nella cronometro individuale di Pau, valida per la 13ª tappa del Tour de France. Il Francese della Quick Step ha difeso egregiamente la sua maglia gialla, impedendo a Geraint Thomas di avvicinarsi. “Ho dato tutto, sono davvero felice. Sapevo di poter fare un’ottima ...

Al Tour de France Alaphilippe batte anche il tempo - Van Aert si fa male : A sorpresa Julian Alaphilippe ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2019, la cronometro di Pau. La maglia gialla ha sopreso sia i bookmakers sia gli avversari. Al secondo posto si è piazzato Geraint Thomas a 14", terzo Thomas De Gendt a 36". Bene Fabio Aru ventiseiesimo. male Romain Barde

Tour de France 2019 - risultato e classifica della tredicesima tappa Pau-Pau : straordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in classifica : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Tour de France 2019 : il Tourmalet ai raggi X. Una salita mitica e durissima : tra storia e leggenda : Domani il Tour de France arriverà sul Col du Tourmalet, una salita mitica, che ha scritto la storia della Grande Boucle. Si tratta dell’ascesa affrontata più volte dai corridori in questa corsa ed è inclusa nel percorso dal 1910, anno nel quale si iniziò a passare sui Pirenei. Quella di domani sarà però solo la terza volta che il Tourmalet è sede d’arrivo. Era già accaduto infatti nel 1974, quando si impose il Francese Jean-Pierre Danguillaume, ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la tredicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : La cronometro individuale in programma per la tredicesima tappa del Tour de France 2019 non ha deluso le aspettative della vigilia consegnando distacchi significativi in ottica classifica generale e dimostrando ancora una volta lo sconfinato talento di Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Il fuoriclasse transalpino ha avuto la meglio sul grande favorito della vigilia Geraint Thomas (Team INEOS) difendendo la propria maglia gialla, ...