Torino – Nuova partnership con la Birra Metzger | nuova “official beer” del club granata

Birra Metzger è la nuova birra ufficiale del Torino : birra Metzger Torino e Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di partnership che legherà due dei marchi più storici della città per le prossime due stagioni sportive 2019/20 e 2020/21. Come "Official Beer ", birra Metzger acquisisce la distribuzione esclusiva dei propri prodotti all'interno degli stadi del Torino FC , potendo associare

Juventus - de Ligt è atterrato a Torino : le prime parole del difensore - pronto per la nuova avventura [VIDEO] : Ci siamo Matthjis de Ligt è sbarcato a Torino. L’aereo del difensore olandese è atterrato alle 22:20 circa. Dopo settimane di trattative, la Juventus può abbracciare il suo nuovo difensore centrale. Matthjis de Ligt arriva a Torino ad un anno e un giorno di distanza da Cristiano Ronaldo. Due super colpi che fanno della Juventus una seria candidata alla vittoria della Champions League, dopo la delusione della scorsa stagione. Il ...

Torino - blitz della polizia contro l’estrema destra : perquisizioni a militanti di Forza Nuova - Rebel Firm e Legio Subalpina : Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea. Manganelli, coltelli, riproduzioni di pistole e armi da softair, insieme ad elmetti, una bandiera con la svastica, edizioni del Mein Kampf, un volume di canti fascisti, ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per temporali - vento e grandine - nuovamente imbiancata Torino : Resta l’Allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono ...

Torino - denunciato il coordinatore di Forza Nuova per apologia di fascismo : Recentemente il coordinatore della sezione torinese del partito di estrema destra Forza Nuova è stato denunciato, per via dell'apologia nei confronti del ventennio fascista. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web di SkyTg 24, le indagini contro l'uomo sono partite a seguito dell'operazione della Digos relativa ad uno striscione esposto dai militanti di Forza Nuova il 22 maggio. In ...

River Plate - una nuova maglia in omaggio al Torino : River Plate maglia Torino – Il River Plate rende omaggio al Torino. Il club argentino ha presentato una nuova seconda maglia che celebra quella che viene definita come un'eterna amicizia con il club granata. La divisa è stata svelata dai Millonarios e da Adidas attraverso una nota sul sito ufficiale: «Questa nuova edizione della seconda

Spranghe - scudi e mazze con croci celtiche! blitz contro Forza Nuova a Torino : Una perquisizione della Digos di Torino ha permesso di trovare manganelli, mazze da baseball, scudi e Spranghe con sopra i simboli della Repubblica Sociale Italiana, croci celtiche, svastiche. Simboli inneggianti al fascismo, busti di Benito Mussolini, ma anche libri celebrativi della dittatura e nostalgici verso il ventennio e il nazismo. Ma anche oggetti ben più "pratici" come manganelli, mazze da baseball, scudi e Spranghe con sopra i simboli ...

La nuova Juventus di Sarri : si lavora per portare a Torino Pogba e Milinkovic Savic : La società di via Galileo Ferraris ha bisogno di portare a Torino una serie di calciatori per rafforzare la rosa. Obiettivo numero uno della società la conquista della Champions League l'anno venturo. La Juventus desidera alcuni calciatori di spessore, ma per molti l'impresa di riuscire a portarli a Torino sembra ardua. Da Federico Chiesa, diventato sempre più richiesto da parte di molte società di serie A, a Paul Pogba. Ma la prima cosa cui ...

Nuova Bentley Continental GT Convertible al Salone di Torino : Bentley Milano, concessionario esclusivo per l'Italia e parte del Gruppo Fassina, conferma la sua presenza alla 5° edizione del Salone di Torino Parco Valentino, dal 19 al 23 giugno, con l'espressione più alta della vettura Granturismo Cabriolet, la Nuova Bentley Continental GT Convertible. Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa Nuova,

Torino - volontanti di Forza Nuova contro il Pride : "Mafia del Pd" : I manifestini sono stati affissi davanti a diversi circoli cittadini del partito. "Il popolo non ha più voglia di stare a guardarli mentre stuprano il futuro del nostro Paese"