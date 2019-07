ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Avete visto bene, non preoccupatevi. Quella che avete davanti è proprio una, anche se decisamente pittoresca… L’idea di “attrezzarla” come se fosse una DeLorean DMC-12 della saga diall’ha avuta un visionario designer californiano di nome Charlie Nghiem, che ha poi pubblicato i rendering frutto del suo lavoro su Instagram. Raccogliendo immediatamente il favore del patron di, Elon Musk, che dopo aver spedito nello spazio verso Marte un’esemplare della sportiva elettrica ne ha già in serbo per il prossimo anno un’edizione iper prestazionale: velocità massima di 400 km/h, 0-100 bruciato in 1,9 secondi e autonomia di 1.000 chilometri. Giustificato, dunque, il tweet di qualche tempo fa, in cui Musk diceva che “la nuovafarà qualcosa di simile”, riferendosi proprio alla DeLorean volante? ...

Cascavel47 : Tesla Roadster, eccola in versione Ritorno al Futuro – FOTO - fattiamotore : Tesla Roadster, eccola in versione Ritorno al Futuro – FOTO - MarcoScafati1 : #Tesla #Roadster, eccola in versione #RitornoalFuturo – FOTO -