Tesla - La Roadster è pronta per Ritorno al futuro

(Di venerdì 19 luglio 2019) La prima generazione ha raggiunto (e superato) lorbita di Marte, quella attesa nel 2020 promette una velocità massima di 400 km/h, unautonomia di circa 1.000 km e unaccelerazione da 0 a 96 km/h in soli 1,9 secondi. Numeri da fantascienza, quindi, e allora perché non immaginare la futurain una veste ispirata alliconica DeLorean dial?Lintuizione. Lidea è venuta a Charlie Nghiem, un designer di San Francisco che ha creato i rendering pubblicati in questa pagina e ripresi dal profilo Instagram Charlie Automotive. Il risultato è unauto affascinante, perfetta per un eventuale reboot della celebre trilogia. Non avrà gli spigoli anni 80 e le portiere ad ali di gabbiano della DMC-12, ma si fa notare per le sue linee moderne e muscolose. Ecologica. Osservando le immagini, è facile intuire come lispirazione sia arrivata direttamente dalla seconda pellicola ...

