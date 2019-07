Terremoto Grecia | persone bloccate in ascensore e blackout | tanta paura ad Atene VIDEO

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019)oggi in, e soprattutto ad, per la forte scossa di(magnitudo 5 secondo l’INGV) che si è verificata alle 13:13 ora italiana: al momento non ci sono notizie di feriti o danni. Sono state registrate interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate dache erano rimaste intrappolate in. Parzialmente fuori uso anche la rete telefonica. Gli abitanti della capitale sono scesi di corsa nelle strade durante la scossa. Il governo ha precisato di non aver diffuso alcun ordine di evacuazione. “Non c’è motivo di preoccuparsi, gli edifici della capitale sono costruiti per sopportare terremoti molto più forti“, ha rassicurato il capo dell’agenzia di protezione anti-sisma, Efthymios Lekkas. “Per ora non possiamo essere sicuri che sia stata la scossa ...

