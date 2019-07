Terni | ruba la pistola a un poliziotto durante la collutazione | spara e ferisce

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Viene fermato per un normale controllo da una pattuglia della volante ma subito si oppone alle richieste degli agenti e inizia ad aggredirli. Quando intervengono altri due uomini in borghese della Digos e una pattuglia dei carabinieri, riesce a sottrarre laa uno dei poliziotti e are a uno dei militari, ferendolo. È successo a, tra via Eugenio Chiesa e via Curio Dentato. L’uomo, un trentenne di origine sudamericana, è piantonato all’ospedale Santa Maria in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere ferito sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere da un piede una delle due pallottole, mentre la seconda lo ha colpito di striscio all’altro piede. La scena è stata ripresa da passanti e automobilisti. Video Facebook L'articololaa unla ...

