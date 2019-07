Tennis | US Open 2019 | saranno sei gli azzurri nel tabellone principale Stefano Travaglia

US Open – 6 azzurri nel main draw : i nomi dei Tennisti italiani nel tabellone principale dell’ultimo Slam : Sei tennisti italiani nella entry list per il main draw degli US Open: i nomi degli azzurri Sono da poche terminate le emozioni che i tennisti hanno regalato a Wimbledon, terzo Slam della stagione, vinto da Djokovic e Simona Halep, ma già si pensa all’ultimo Slam stagionale, gli US Open, che si disputeranno dal 26 agosto sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Per quanto riguarda gli italiani, saranno 6 i tennisti ...

Tennistavolo - Australian Open 2019 : tre tabelloni alla Cina - uno a testa ad Hong Kong e Corea del Sud : Si è concluso a Geelong l’Australian Open, torneo ITTF World Tour Platinum: la Cina conquista “solo” tre titoli, ovvero i due singolari, al maschile con Xu Xun ed al femminile con Sun Yingsha, ed il doppio femminile con Chen Meng e Wang Manyu, mentre ad Hong Kong va il doppio misto con Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, ed alla Corea del Sud il doppio maschile con Jeoung Youngsik e Lee Sangsu. Di seguito tutti i risultati delle ...

Tennis - Fognini si proietta già agli US Open : “ho sempre fatto ridere - l’obiettivo è… passare il primo turno” : Il Tennista ligure si è messo alle spalle il torneo di Wimbledon, concentrandosi sulla seconda parte della stagione Archiviato il torneo di Wimbledon, Fabio Fognini ha iniziato già a preparare la seconda parte di stagione, che avrà come culmine gli US Open, uno slam che storicamente non sorride al Tennista ligure. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio, presentandosi negli Stati Uniti al massimo della forma. ...

Tennistavolo - Korea Open 2019 : la Cina conquista quattro tabelloni - Hong Kong impedisce la tripletta a Xu Xin : Si è concluso a Busan il Korea Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour: non riesce la tripletta al cinese Xu Xin, che conquista singolare e doppio maschile, ma si vede sfuggire in finale la vittoria nel doppio misto, che prende la strada di Hong Kong, unico tabellone non portato a casa dalla Cina, con Chen Meng che fa suoi singolare e doppio femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Ma Long (Cina) 4-1 ...

Tennistavolo - Japan Open 2019 : tripletta di Xu Xin - trionfo della Cina - che conquista tutti i tabelloni : Si è concluso a Sapporo il Japan Open di Tennistavolo, torneo ITTF del World Tour Platinum: dominio incontrastato del cinese Xu Xin, che conquista tutti i tre tabelloni ai quali ha preso parte, e completa il trionfo della Cina, che conquista tutti i tabelloni. In finale anche due derby cinesi, nei tabelloni femminili. SPECIALITA’ OLIMPICHE Singolare maschile Xu Xin (Cina) batte Lin Yun-Ju (Cina Taipei) 4-1 (11-9, 14-12, 8-11, 11-3, ...

Tennis – Thiem tende la mano a Serena Williams : “per fare pace possiamo giocare in doppio Wimbledon o US Open” : Dominic Thiem tende la mano a Serena Williams dopo lo screzio avvenuto al Roland Garros: il Tennista austriaco propone un doppio misto di ‘riappacificazione’ Dominic Thiem è stato uno dei grandi protagonisti di questo Roland Garros sia in campo che fuori. Se infatti sul rettangolo di gioco Thiem si è arreso solo Rafa Nadal in finale, fuori dal campo il Tennista austriaco ha dovuto farsi da parte solo a… Serena Williams. ...