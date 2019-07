Tennis | ATP Umago 2019 | Salvatore Caruso è in semifinale! Annichilito Facundo Bagnis

oasport

(Di sabato 20 luglio 2019)è in semifinale nel torneo ATP 250 didi: sulla terra battuta croata il qualificato azzurro supera nel quarto di finale, giocato a notte fonda per il protrarsi dei match precedenti, l’argentinocon un perentorio 6-4 6-0 in un’ora e venti minuti di gioco e domani sera sfiderà il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 4. Nel primo setparte subito bene centrando il break in apertura alla seconda occasione, chiudendo ai vantaggi il game dopo aver fallito la prima opportunità sul 30-40. Il momento magico dell’azzurro continua e cosìtrova un secondo break nel quinto game, rimontando dal 40-15, ottenendo quattro punti di fila e portandosi sul 4-1 pesante. Il seguente turno alla battuta tenuto a zero assicura all’italiano di poter andare a servire per il set per due volte. La circostanza si ...

