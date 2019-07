Temptation Island 2019 | Andrea | ‘Jessica mi ha umiliato davanti a tutta Italia’

Preferisco vivere la mia storia lontano dalle telecamere! Alex Belli su Temptation Island Vip : I nomi delle coppie che potrebbero partecipare all'edizione di Temptation Island Vip spuntano da ogni dove, ma spesso e volentieri sono voci che vengono smentite dai diretti interessati. Dopo il caso di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è arrivato il turno di Alex Belli e Delia Duran. L'attore ha smentito la sua partecipazione alla trasmissione, dicendo di voler vivere la sua storia lontano dal piccolo schermo.

Alessandro e Jessica - com’è finita dopo Temptation Island 2019 : “Dal primo momento i miei occhi sono caduti su di lei. Abbiamo iniziato a raccontarci ed è nato da subito un feeling. Col tempo ho avvertito una grande fragilità, un grande bisogno di sentirsi accolta, considerata e protetta: ecco perché fin dal primo momento non ho fatto altro che abbracciarla”. Alessandro Zarino (QUI chi è) parla del legame nato a Temptation Island 2019 con Jessica, un legame così forte che ha spinto la ragazza a ...

Gossip Temptation Island : Javier Martinez sarebbe già fidanzato - non con Ilaria : Sospetti e insinuazioni sono diventati una costante tra i telespettatori di Temptation Island, il programma di maggiore successo dell'estate di Canale 5. Fin dalla prima puntata, infatti, hanno cominciato a rimbalzare le voci riguardanti possibili accordi tra i fidanzati, che avrebbero partecipato al programma per mettersi in mostra, nonostante la crisi già esistente nel loro rapporto. In particolare, erano stati Jessica Battistello e Andrea ...

Anticipazioni Temptation Island : tutte le coppie si sarebbero lasciate (RUMORS) : Potrebbe essere un finale di stagione a dir poco inedito quello che attende i telespettatori di Temptation Island, il programma dei record dell'estate 2019. Stando ad insistenti rumors che circolano in rete, infatti, tutte le sei coppie che hanno partecipato al dating show sarebbero giunte al capolinea al termine delle riprese, già conclusesi da qualche settimana nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Tra coloro che non ...

Temptation Island : ecco cosa è accaduto tra Jessica ed il tentatore dopo il programma… : Durante l’ultima puntata di Temptation Island Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno deciso di interrompere la loro storia. La ragazza è uscita dal programma insieme al tentatore Alessandro. I due si sono frequentati fuori... L'articolo Temptation Island: ecco cosa è accaduto tra Jessica ed il tentatore dopo il programma… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island 2019 - Alessandro Zarino parla di Jessica Battistello : «Prematuro parlare di sentimenti ma sarò sempre presente» : ?Non mi sento responsabile della fine della sua storia d?amore, sarebbe accaduto comunque prima o poi?, il tentatore Alessandro Zarino è uscito da Temptation Island 2019...

Temptation Island Vip - Alex Belli e Delia nel cast? La risposta della coppia : Coppie Temptation Island Vip: Alex Belli e la fidanzata Delia Duran ci saranno? Manca sempre meno al ritorno di Temptation Island Vip. Il reality show, prodotto da Maria De Filippi, sarà condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi. Che raccoglie – per l’ennesima volta nella sua carriera – il testimone lasciato da Simona Ventura, tornata in Rai […] L'articolo Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia nel cast? La ...

Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga! Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena : “Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare”, dovevano sposarsi ma la partecipazione a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è stata fatale.\\ I problemi non erano recenti: “Sono entrata – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” – con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano ...

Anticipazioni Temptation Island : cosa succederà alle ultime coppie : Temptation Island: scoppieranno tutte le coppie? La clamorosa indiscrezione Poco fa la fanpage instagram VeryInutilPeople ha lanciato un’indiscrezione sul destino di tutte le coppie di Temptation Island che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dalla pagina gossip del social fotografico, pare che tutte le coppie del reality show condotto da Filippo Bisciglia si ...

David e Cristina/ Video : com'è finita dopo il falò a Temptation Island? : David e Cristina, Video, dopo Temptation Island, la rivelazione della dama: 'Sono innamorata...'. Come è andata a finire tra loro

Cristina dopo Temptation Island : “Se David mantiene le promesse…” : Temptation Island: Cristina Incorvaia rompe il silenzio dopo il falò Poco fa su Witty Tv è stato pubblicato il video inerente a ciò che Cristina e David hanno detto a caldo dopo il loro falò di confronto. In questa circostanza Cristina Incorvaia, senza indugio alcuno, ha confessato: “Se lui mantiene le promesse potremmo stare benissimo…E’ stata un’esperienza fantastica…Molto intensa…Ho riscoperto cosa sono ...

Temptation Island - Alex Belli : “Se Maria De Filippi mi chiamasse…” : Temptation Island Vip, Alex Belli: “Se Maria De Filippi mi telefonasse, non riaggancerei!” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale Nuovo uscito in edicola oggi Alex Belli che, nel corso della chiacchierata con il giornalista che lo ha intervistato, per rispondere alla domanda “In autunno tornerà Temptation Island Vip: la tua storia con Delia è a prova di tentazione?”, ha ...

Temptation Island 2019 - tutte le coppie si lasciano? : Siamo davanti ad un precedente nella storia Temptation Island? Probabilmente sì, o almeno è ciò che trapela da una clamorosa indiscrezione della pagina instagram veryinutilpeople che parla di una situazione alquanto inedita per il reality show di Canale 5: "tutte le coppie si sono lasciate - scrive - anche una che è uscita insieme" il riferimento è a David e Cristina che abbiamo visto riappacificare nella puntata andata in onda lunedì.I due ...