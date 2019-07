Tagliavanti | nel Lazio ci sono 75mila imprese | bisogna puntare su innovazione

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Quasi, pari al 12% del totale, 376.578 addetti, e una spesa che considerando soltanto il segmento estero nel 2018 e’ arrivata a 7,5 miliardi, il 18% del totale speso in Italia e il 4% del Pil regionale. Nelil turismo continua a essere traino per l’economia, con un 2019 che registra nei primi tre mesi dell’anno, considerati bassa stagione, una spesa di 1,34 miliardi, aumentata rispetto agli 1,23 dello stesso periodo del 2018 e la piu’ alta dal 2009. A raccontare i numeri del settore e’ la Camera di commercio di Roma, che oggi ha fatto il punto sulle strategie e gli strumenti per l’e la promozione del turismo premiando le aziende piu’ virtuose, quelle che rappresentano l’avanguardia del comparto. Del resto, e’ proprio l’a rappresentare il futuro di un turismo che ancora ...

