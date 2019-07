Svolta “green” a New York | obiettivo emissioni zero nel 2050

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il governatore dello Stato di NewAndrew Cuomo ha firmato il provvedimento finalizzato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2040, il 70% entro il 2030. E’ un programma ambizioso quello del “Green New Deal” per lo Stato USA: l’è eliminare ledi gas a effetto serra entro il. Entro questa data, infatti, ci si aspetta di poter avere energia da fonti che non prevedano l’emissione di carbonio. Per raggiungere lo scopo, verranno creati due parchi eolici a miglia di distanza dalla terraferma di Long Island, uno a est di Montauk Point e l’altro a sud di Jones Beach: genereranno 1.700 megawatt di energia rinnovabile. L'articolo“green” a NewnelMeteo Web.

