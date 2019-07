Strage di via D' Amelio | l' omaggio a Paolo Borsellino sul luogo dell' attentato FOTO

Paolo Borsellino - Strage via d'Amelio/ Salvini "eroe italiano" : figlia vs Antimafia : Paolo Borsellino, il 19 luglio 1992 la Strage di Via d'Amelio: Salvini 'magistrato ed eroe italiano'. La figlia Fiammetta attacca giudici e Antimafia

Strage di via d’Amelio : “La mafia mi ucciderà ma saranno altri a volerlo” - le verità nascoste sulla morte di Paolo Borsellino : Era il 19 luglio del 1992 quando Paolo Borsellino venne fatto saltare in aria insieme agli uomini della sua scorta. Accadde dopo soli 57 giorni dalla morte di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice, entrambi impegnati nella difficile e incessante lotta a Cosa Nostra. Borsellino aveva solo 52 anni. Insieme a lui morirono cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, ...

Strage via d?Amelio - Fiammetta Borsellino : «Indagini? Tante omissioni e irregolarità» : Interviene Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo Borsellino. «Lo stesso impegno che ha caratterizzato il lavoro di mio padre e di Giovanni Falcone ma di tanti altri prima e dopo di loro per...

Terrorismo : Mollicone - ‘bene Grassi su Strage Bologna - ora via segreto Stato’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni di Grassi, giá deputato componente della commissione Moro, confermano il quadro che abbiamo spesso denunciato: la pista palestinese -come giá emerso dai lavori della commissione Stragi e Mithrokin- sta trovando solidità dalle nuove perizie e i nuovi atti processuali”. è quanto dichiarano Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia già consulente della commissione ...

Strage via D’Amelio - Nicola Morra : “Il 19 luglio 2019 tutti i documenti verranno desecretati. Iter già avviato” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Ba). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo e dei sentimenti che animano oggi il suo agire, sentimenti di rabbia per l’atteggiamento dello Stato e di amore come quello trasmessogli da Paolo. Ha parlato dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo ...

Strage di Viareggio - 10 anni dopo – “Può accadere ancora. Per la sicurezza si deve spendere e non vogliono” : “Ancora in questi dieci anni non ho avuto il tempo di piangere mia figlia in pace perché siamo sempre per strada o nelle aule di tribunale, ma serve per il futuro. Perché quello che è successo a Viareggio ancora può accadere“. Dieci anni fa, nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2009, Viareggio fu dilaniata dal fuoco sprigionato da una cisterna di gpl di un treno merci – il 50325, diretto in Campania – che stava ...