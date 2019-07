Strage di via d’Amelio | “La mafia mi ucciderà ma saranno altri a volerlo” | le verità

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Era il 19 luglio del 1992 quando Paolo Borsellino venne fatto saltare in aria insieme agli uomini della sua scorta. Accadde dopo soli 57 giorni dalla morte di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice, entrambi impegnati nella difficile e incessante lotta a Cosa Nostra. Borsellino aveva solo 52 anni. Insieme a lui morirono cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, prima donna a far parte di una scorta e la prima donna della Polizia di Stato a perdere la vita in servizio. L’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo che riportò gravi ferite in seguito all’esplosione. Ladi Capaci, sviscerata, indagata, raccontata e svelata, non ha quasi più segreti e dinamica e mandanti sono noti da tempo. Diverso è per via: misteri, depistaggi, mezze, palesi incongruenze, la fanno ...

caritas_milano : Parlate della mafia. Parlatene alla radio,in televisione,sui giornali. Però parlatene. Paolo #Borsellino Agostino… - SkyTG24 : 27 anni fa il giudice #PaoloBorsellino moriva in un attentato mafioso, denominato la strage di via D'Amelio. - Corriere : Borsellino, 27 anni fa la strage di via D’Amelio: il ricordo per la prima volta senza la sorella Rita -