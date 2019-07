Stadio Roma | Parnasi a processo con altri 11 In tre patteggiano

Stadio della Roma - dodici a processo tra cui l’imprenditore Parnasi e due politici : dodici rinvii a giudizio e tre patteggiamenti. È quanto deciso dal gup di Roma nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A giudizio, tra gli altri, l’imprenditore Luca Parnasi, l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), l’ex assessore regionale, Michele Civita (Pd) e il soprintendente ai beni culturali, Francesco Prosperetti. I patteggiamenti a due anni riguardano ex ...

Repubblica : La Roma pensa a dirottare il nuovo Stadio a Fiumicino : Su Repubblica la questione dello stadio della Roma. Gli americani hanno già speso 93 milioni per il nuovo stadio e non intendono assistere inermi mentre tutti questi soldi finiscono nella pattumiera. Per questo motivo, nelle scorse settimane, hanno sondato la disponibilità del Comune di Fiumicino come piano B per ospitare l’impianto destinato a Tor di Valle nel caso in cui la trattativa con il Campidoglio dovesse naufragare. La convenzione ...

Inchiesta Stadio Roma - Cassazione : "Annullata ordinanza - arresti De Vito e Mezzacapo tornano al Riesame" : La suprema Corte accoglie il ricorso delle difese del presidente dell'assemblea capitolina e degli altri imputati coinvolti nelle indagini sugli impianti di Tor di Valle

Un pool di avvocati al M5S : «Annullate la delibera dello Stadio a Roma - o pagherete i danni» : Scoop del Messaggero Scoop del Messaggero quotidiano Romano che ovviamente non ha alcun interessa che vada in porto la comunque futuristica realizzazione dello stadio della Roma che sarebbe – in via molto ipotetica – affidata al costruttore Parnasi ancora alle prese con problemi giudiziari tutt’altro che risolti. Oggi il quotidiano di Caltagirone e diretto da Virman Cusenza pubblica estratti di un documento di ventisette ...

Archiviato esposto contro la Raggi per il nuovo Stadio della Roma : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi per il nuovo stadio della Roma. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La Raggi è indagata per abuso di ufficio in seguito all’esposto dell’architetto Francesco Sanvitto, presentato per conto dell’associazione ”Tavolo della libera urbanistica”. “Nell’esposto si faceva riferimento alle procedure per il progetto del nuovo ...

Stadio della Roma - nuova richiesta di archiviazione per la sindaca Virginia Raggi : Le nuove indagini non hanno cambiato il quadro probatorio e quindi Virginia Raggi deve essere archiviata. È la conclusione alla quale è giunta la pm Elena Neri riguardo all’accusa di abuso d’ufficio ipotizzata a carico della sindaca di Roma nella vicenda del nuovo Stadio della As Roma dopo un esposto di un architetto. Lo scorso 20 aprile, il gip Costantino De Robbio aveva detto no alla prima richiesta del pubblico ministero e ...

Roma - Baldissoni : «Stadio a Fiumicino? Valutiamo alternative» : La Roma si guarda intorno per il progetto legato al nuovo stadio di proprietà, valutando eventuali alternative a Tor di Valle. Lo ha confermato il vicepresidente giallorosso Mauro Baldissoni, intervenuto ieri durante l’assemblea dei soci. Il dirigente della Roma ha infatti precisato che «in riferimento all’ipotesi di un progetto a Fiumicino, è opportuno se non […] L'articolo Roma, Baldissoni: «Stadio a Fiumicino? Valutiamo ...