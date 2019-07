Spazio | tutto pronto per il lancio della missione Beyond Parmitano emozionato | “sono al

Spazio - tutto pronto a Baikonur per il lancio di Luca Parmitano : ecco i 6 esperimenti Asi che condurrà sulla Stazione Spaziale : È tutto pronto alla base di lancio di Baikonur, in Kazakhstan, per il lancio che riporterà in orbita Luca Parmitano. Il razzo Soyuz è ormai sulla rampa pronto per portare nello Spazio la nuova missione dell’Agenzia Spaziale Europea. L’astronauta italiano dell’Esa si sta preparando al lancio previsto domani, 20 luglio, alle 18,28 ora italiana, data iconica voluta dall’Esa per celebrare il cinquantesimo anniversario ...

Milano Moda Uomo - tutto un altro Spazio : Palm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsEtroEtroEtroEtroSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiQuella di andare alla ricerca di angoli nuovi, o per lo meno inediti, delle città è una fra le vocazioni più interessanti delle grandi metropoli dove si svolgono le settimane della Moda. E Milano non fa certo eccezione, in questo senso. Fashion week dopo fashion week, abbiamo visto eleggere a ...