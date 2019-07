Spazio | tutto pronto a Baikonur per il lancio di Luca Parmitano | ecco i 6 esperimenti Asi

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Èalla base didi, in Kazakhstan, per ilche riporterà in orbita. Il razzo Soyuz è ormai sulla rampaper portare nellola nuova missione dell’Agenzia Spaziale Europea. L’astronauta italiano dell’Esa si sta preparando alprevisto domani, 20 luglio, alle 18,28 ora italiana, data iconica voluta dall’Esa per celebrare il cinquantesimo anniversario dall’approdo del primo uomo sulla Luna avvenuto nel lontano 20 luglio 1969. Accanto a, a bordo della Soyuz, voleranno verso la Stazione Spaziale Internazionale anche il russo Alexandr Skvortsov e lo statunitense Andrew Morgan. Il nostro astronauta del corpo Esa ha scelto Beyond come nome della sua nuova missione: in italiano significa Oltre e ispira a guardare verso ulteriori orizzonti. Dopo la missione ‘Volare’ ...

