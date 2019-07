Sony brevetta uno schermo flessibile per smartphone Gli Xperia diventeranno pieghevoli?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Gliconpieghevole sono il futuro del settore, anche se il Samsung Galaxy Fold ha avuto qualche intoppo all’esordio e Huawei ha fatto slittare l’esordio del Mate X per migliorarne la tecnologia. A quanto pare anchesarà coinvolta nella sfida, dato che ha depositato un brevetto per la costruzione, appunto, di un display. Una mossa coraggiosa quella di investire su dispositivi che, almeno per il momento, stando dando più grattacapi che soddisfazioni. Essere fra i primi a promuovere una tecnologia però comporta questo rischio, ed è innegabile che l’interesse del pubblico verso soluzioni flessibili è altissimo. A spifferare quello che bolle in pentola è il sito LetsGoDigital, che mostra alcune immagini contenute nella richiesta di brevetto. Come sempre in questi casi, si tratta di schizzi che danno un’idea di massima di come ...

