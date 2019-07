Sondaggi politici elettorali | Lega non risente del Russiagate e cresce | Pd sopra al M5S

Sondaggi politici - gli italiani bocciano il governo e le sue politiche economiche : Un Sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia un consenso ben al di sotto del 50% (e peraltro in calo) del governo guidato da Giuseppe Conte. Negativo, soprattutto, il giudizio sulle politiche economiche del governo, ritenute pericolose da quasi un italiano su tre. Inoltre, gli intervistati ritengono il caso dei presunti fondi russi alla Lega una vicenda seria e da approfondire. Monitor Italia, il Sondaggio realizzato in ...

Sondaggi politici Usa : cresce il consenso in Donald Trump : Sondaggi politici Usa: cresce il consenso in Donald Trump Le accuse di razzismo non fermano Donald Trump. Secondo il Sondaggio quotidiano dell’istituto Rasmussen, il consenso per il presidente americano è salito al 50% con un 38% che approva fortemente il suo operato. La rilevazione è stata subito ripresa dal presidente su Twitter: “Il Sondaggio Rasmussen, uno dei più accurati nel prevedere le elezioni del 2016, ha appena ...

Sondaggi politici Eumetra : ecco quanto vale un partito di Toti : Sondaggi politici Eumetra: ecco quanto vale un partito di Toti Forza Italia è ancora alle prese con una riorganizzazione del partito che tarda da arrivare. E i molti si chiedono se mai arriverà. Giovanni Toti ha provato a scherzarci su pubblicando sul suo profilo twitter una foto che lo ritrae invecchiato precocemente. Lo scatto è accompagnato da una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione: “Aspettando le ...

Sondaggi politici - cosa pensano gli italiani dei fondi russi alla Lega e del ruolo di Salvini in Ue : Dalla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega all’isolamento del Carroccio nell’Ue. Dalle sanzioni a Mosca agli scontri tra Conte e Salvini. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l’opinione degli italiani su molti temi che sono al centro del dibattito politico negli ultimi giorni. Partiamo proprio dai fondi russi alla Lega: agli intervistati viene chiesto se pensano che quanto emerso finora sia da ritenere ...

Sondaggi politici SWG : M5S si rialza - PD staccato ulteriormente dalla Lega : Si è rinnovato l’appuntamento settimanale con i Sondaggi politici di SWG. L’istituto di ricerche ha pubblicato l’orientamento di voto alla metà del mese di luglio, riscontrando un rialzo da parte del Movimento 5 Stelle, che nel corso dell’ultimo periodo era apparso in crisi. Rispetto alla volta scorsa, fa segnare una brusca frenata il PD, che viene staccato ulteriormente dalla Lega. Di seguito vi indichiamo le attuali quote per ciascuno dei ...

Sondaggi politici Noto : i giovani rifiutano lavori di basso livello : Sondaggi politici Noto:i giovani rifiutano lavori di basso livello “Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Carpentieri, saldatori. Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. D’altra parte, se uno si accontenta di fare il rider a 500/600 euro. Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro: purtroppo mi ...

Sondaggi politici Ipsos : caso Lega-Russia - per italiani vicenda grave : Sondaggi politici Ipsos: caso Lega-Russia, per italiani vicenda grave Una vicenda grave. Così il 58% degli italiani, in un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, definisce il caso Lega-Russia, esploso pochi giorni fa, che vede coinvolto un collaboratore di Matteo Salvini. I fatti fanno riferimento ad un audio pubblicato settimana scorsa dal sito americano, BuzzFeed, in cui viene riportato il sospetto di finanziamenti segreti da parte di ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati Lega-M5S e altri partiti al 13/7 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati Lega-M5S e altri partiti al 13/7 Sondaggi politici elettorali – Quali sono, secondo i Sondaggi, i rapporti di forza tra i principali partiti italiani? Vediamo quale è la situazione aggiornata a poche settimane di distanza dal turno di elezioni europee di fine maggio che ha sancito un capovolgimento di fronte tra l’impatto elettorale della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Sondaggi politici ...

Sondaggi politici Swg : Difesa - un italiano su due chiede una riduzione dei costi : Sondaggi politici Swg: Difesa, un italiano su due chiede una riduzione dei costi Secondo un Sondaggio Swg, metà dei cittadini chiede al governo una riduzione dei costi per quanto riguarda le spese militari. Il 36% vorrebbe che fossero diminuite mentre il 14% le vuole eliminare del tutto. Il 29% non farebbe alcun intervento, il 9% non disdegnerebbe un aumento. Ma come stanno realmente le cose? Sondaggi politici Swg: il M5S e i tagli alla ...

Sondaggi politici TP per Rai 3 : italiani favorevoli a linea dura : Sondaggi Politici TP per Rai 3: italiani favorevoli a linea dura L’editore e fondatore di Termometro Politico, Gianluca Borrelli, mostra i risultati del sentiment analysis sul tema più caldo dell’estate. Parliamo ovviamente, dell’immigrazione irregolare e del lavoro delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha optato per la linea dura e, sul piano del ...

Sondaggi politici Swg : gli italiani bocciano ancora i politici : Sondaggi politici Swg: gli italiani bocciano ancora i politici Passano gli anni, cambiano i governi, ma la percezione degli italiani nei confronti della politica e dei politici rimane negativa. Secondo un Sondaggio Swg realizzato tra il 26 e il 28 giugno, il 48% dei cittadini considera i politici in gran parte disonesti mentre l’8% non fa distinzioni: sono tutti disonesti. Per il 37% ci sono diverse mele marce ma la maggioranza è ...

Sondaggi politici Euromedia : i toscani danno i voti alla giunta Rossi : Sondaggi politici Euromedia: i toscani danno i voti alla giunta Rossi Nel 2020 la Toscana andrà al voto per eleggere il successore del governatore Enrico Rossi. Nel centrosinistra è già partita la caccia al candidato. Si fanno i nomi di Simona Bonafè, segretaria regionale toscana del Pd, Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale e Federico Gelli, ex deputato nonché presidente della Commissione Sanità alla Camera. Nella girandola sono ...

Sondaggi politici elettorali Luglio 2019 : ultime notizie su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Siamo di fronte ad una situazione politica piuttosto confusionaria: l’equilibrio del governo è piuttosto debole, con due forze politiche al comando, che non riescono ad essere sempre d’accordo: Lega e 5 Stelle si trovano su fronti completamente opposti su certe tematiche e si trovano, per forza, a scontrarsi. Il favore dell’opinione pubblica cambia ogni giorno, per questo vengono fatti i Sondaggi politici quotidianamente, così da poter ...

Sondaggi politici : Lega stabile non soffre la 'crisi Sea Watch' - Pd e M5S ancora lontani : Nonostante la crisi Legata al caso Sea Watch (o meglio, proprio grazie a essa), la Lega di Matteo Salvini conserva un primato indiscutibile sullo scenario politico italiano. Tutti i Sondaggi la vedono ancora decisamente avanti. Il Pd, seppur con punteggi ben distanti da quelli di un tempo, regge invece la seconda posizione. Il M5S infine continua a vedere piccole perdite che lo distanziano sempre di più dall'alleato di governo. Lega ancora primo ...