oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ai quattordici nomi già scelti dal manager azzurro Enrico Obletter per la caccia al posto alle Olimpiadi nel torneo che determinerà la qualificata della zona euro-africana a Utrecht, in Olanda, dal 23 al 27 luglio, se n’è aggiunto un quindicesimo. Saràa inserirsi nel lotto delle giocatrici che per la massima parte ha già alle spalle l’esperienza dei vittoriosi Europei in Repubblica Ceca e Polonia, con la finale vinta proprio sull’Olanda per 3-2. Le giocatrici azzurre sono già arrivate a Utrecht, dopo aver svolto il ritiro preliminare a Lignano Sabbiadoro., di Orlando (Florida), classe ’93, si è laureata ad Auburn in psicologia, giocando quelle quattro stagioni con le Auburn Tigers da interno. Ha giocato anche nel fastpitch da pro a Chicago e a Cleveland. Questo il pensiero di Obletter dal sito della FIBS: “completa il ...

OA_Sport : Softball, Preolimpico 2019: la quindicesima convocata dell’Italia è Emily Carosone - zazoomblog : Softball Preolimpico 2019: il calendario e le date. Programma orari e tv - #Softball #Preolimpico #2019: - zazoomnews : Softball Preolimpico 2019: le convocate dell’Italia. Confermato il gruppo degli Europei un nome ancora da decidere… -