Sky | il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Inter per Icardi

Ultim’ora Sky – Icardi-Napoli più di una suggestione - c’è l’accordo con l’Inter. La situazione : Icardi-Napoli c’è l’accordo con l’Inter, ma non con l’entourage Le ultime notizie di calcio mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa Icardi-Napoli non è una suggestione ma qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, ci sarebbe già un accordo tra Napoli ed Inter sulla valutazione del cartellino, tuttavia ...

Napoli-Feralpisalò - streaming e tv : dove vedere la partita su Sky : dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, amichevole Napoli Feralpisalò streaming| Napoli-Feralpisalò: Seconda uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno il Feralpisalò nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti. Napoli Feralpisalò in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in ...

Napoli-Pepé - Sky – Passi avanti nella trattativa : il Lilla apre allo sconto e all’inserimento di una contropartita : Napoli-Pepé, SKY – Passi avanti nella trattativa. Il club partenopeo viaggia spedito per regalare a Carlo Ancelotti un innesto di qualità in attacco. Il giovane talento ivoriano piace molto al Napoli che ha imbastito una trattativa con il club transalpino sulla base di una cifra cash più l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla il collega di SKY Sport Gianluca Di Marzio sulle pagine del proprio sito ...

Sky – Vinicius al Benfica a titolo definitivo - il calciatore ha già lasciato il ritiro del Napoli : cifre e dettagli : Ultime di mercato da Sky. Gianluca Di Marzio ha annunciato il passaggio di Vinicius al Benfica. Dopo la scorsa stagione in cui a militato tra le fila del Rio Ave e Monaco l’attaccante brasiliano passerà al Benfica a titolo definitivo. 17 milioni di euro, la cifra dell’affare Vinicius ha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a Lisbona. “Vinicius Morais ripartirà dal Benfica, dopo la stagione ...

Napoli-Cremonese in tv : l'amichevole visibile in chiaro su Sky mercoledì 24 luglio : La terza amichevole estiva del Napoli sarà contro la Cremonese allenata dall'ex calciatore partenopeo Massimo Rastelli. La gara sarà visibile in chiaro per tutti gli abbonati Sky il 24 luglio, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Serie A, in alternativa potrà essere seguita in streaming utilizzando la piattaforma Sky Go. Questa sfida sarà un'ottima occasione per testare il grado di preparazione a cui sono giunti gli uomini di Ancelotti durante ...

Sky – Di Marzio : “Rog via da Napoli - é fatta” : Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport annuncia la cessione di Marko Rog al Cagliari: “Marko Rog è vicino al trasferimento al Cagliari. La squadra sarda ha superato la concorrenza dell’Eintracht Francoforte che aveva la priorità del giocatore, ma offriva solamente il prestito. La squadra di Giulini acquisterá il giocatore dal Napoli sulla base di 15 milioni, parte che prevederebbe due milioni di prestito più 13 di obbligo di ...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Sky – Napoli - fatta per Elmas - proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé : SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé. trattative in corso per il club azzurro che rinforza il centrocampo con il giovane Elmas e insiste per un top player in attacco. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Capitolo Napoli: l’operazione Elmas è praticamente ...

Sky : James sempre più lontano dal Napoli : sempre attuale il capitolo James Rodriguez per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky, il colombiano che sembrava avere come unica destinazione la squadra di Ancelotti, sarebbe sempre più lontano dalla formazione azzurra. De Laurentiis, come affermato ancora oggi, attendeva che il Real facesse retromarcia e si accordasse per un prestito, ma l’arrivo dell’Atletico ha compromesso la ...

Sky : l’Inter pronto a trattare con il Napoli - ma non c’è l’ok di Icardi : Nello speciale dedicato al calciomercato Sky parla delle ultime mosse del Napoli che, dopo il rallentamento dell’affare James Rodriguez, continua a sondare il terreno per il reparto offensivo. Icardi resta una delle possibili scelte del club azzurro e, secondo la redazione di Sky Sport l’Inter sarebbe pronta a trattare. De Laurentiis, che ha parlato di voler portare a Napoli un attaccante da 30 gol , sarebbe disposto ad aprire una ...

Sky : Pépé preferisce la Premier. Il Napoli non molla né lui né Rodrigo : Secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Dario Massara, intervenuto nel corso dello speciale dedicato al calciomercato dall’emittente televisiva, Pépé preferirebbe la Premier League al Napoli. Il club di De Laurentiis, tuttavia, continua a lavorare alla trattativa, così come non ha mai mollato la pista Rodrigo. “James, invece, si fa sempre più lontano mentre si avvicina all’Atletico Madrid. Il nome più vicino agli azzurri ...

