Sky diventa operatore telefonico | cosa sappiamo e quali sono le offerte Internet

(Di venerdì 19 luglio 2019) L'offertadi Sky per la rete domestica sta per arrivare in Italia. Un anno dopo l'accordo con Open Fiber per l'utilizzo della sua fibra ottica per proporre un abbonamento unico+canali TV, la pay-tv dovrebbe sbarcare ufficialmente sul mercato entro il prossimo autunno. Chissà, magari entro il primo ottobre, un giorno chiave per l'azienda che sancirà il passaggio di consegne tra Andrea Zappia e Maximo Ibarra alla guida di Sky Italia. L'ex amministratore delegato di Wind Tre sarà l'uomo che dovrà gestire questa nuova fase portando la propria esperienza del mondo telco all'interno dell'azienda. La pay tv ci sta pensando da anni sfruttando il sapere di Sky UK – che offre una soluzione simile già da 10 anni – e lavorando ai fianchi la burocrazia italiana per avere una norma che consentirebbe di ...

