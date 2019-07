Ho imparato a fare mio il dolore! Lo sfogo su Instagram di Simona Ventura

(Di venerdì 19 luglio 2019)si racconta senza filtri sue ancora una volta sorprende i fan con la sua forza. In pochi mesi l’esistenza di Super Simo è stata stravolta, anche a causa di un fatto molto grave: l’aggressione del primogenito Niccolò Bettarini, accoltellato fuori da una nota discoteca a Milano. Quell’episodio ha spinto laa riavvicinarsi all’ex marito Stefano e le ha dato il coraggio discelte importanti per la sua carriera e nella vita privata.“Hoa respirare il dolore dentro le viscere, a farlo mio, a crescere con esso e a sublimarlo in forma di ascesa – ha scritto la conduttrice su-. Mi distacco dalla fisicità delle passioni, cerco di scollarmi la pelle e di andare “oltre” la materia che mi opprime. In questo viaggio ritrovo pace”.