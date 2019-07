Simona Ventura allarma i suoi fan | Al fuoco!

Ho imparato a fare mio il dolore! Lo sfogo su Instagram di Simona Ventura : Simona Ventura si racconta senza filtri su Instagram e ancora una volta sorprende i fan con la sua forza. In pochi mesi l’esistenza di Super Simo è stata stravolta, anche a causa di un fatto molto grave: l’aggressione del primogenito Niccolò Bettarini, accoltellato fuori da una nota discoteca a Milano. Quell’episodio ha spinto la Ventura a riavvicinarsi all’ex marito Stefano e le ha dato il coraggio di fare scelte importanti per la sua carriera ...

Simona Ventura pubblica una sua foto invecchiata con FaceApp e avvisa : “Se mi vestirò ancora così sputatemi addosso” : “Io a 90 anni sarò ancora una bella guagliona!”. Anche Simona Ventura non ha resistito e ha ceduto alla moda del momento, quella di pubblicare sui social una sua foto in versione invecchiata, ritoccata con FaceApp (sl’app gratuita sia per smartphone Ios che Android), che consente di modificare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale. Nella foto la si vede in spiaggia al tramonto, con giubbetto di jeans, ...

Il Collegio 4 - Simona Ventura sostituisce Giancarlo Magalli : La prossima edizione de Il Collegio vedrà la partecipazione di Simona Ventura, che prende il posto di Giancarlo Magalli nella trasmissione

Giusy Ferreri e Simona Ventura : in che rapporti sono dopo X Factor : Giusy Ferreri “creatura” di Simona Ventura, ecco come è cambiato il loro rapporto dopo il talent sono ormai passati più di 11 anni da quando Giusy Ferreri, la cantante siciliana, mise piede sul palco di X Factor e conquistò il pubblico italiano con la sua voce, diventata poi, inconfondibile. Da lì in poi, la carriera […] L'articolo Giusy Ferreri e Simona Ventura: in che rapporti sono dopo X Factor proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura a TvBlog : "Farò due programmi fino a dicembre - poi due format musicali nel 2020" (video) : Simona Ventura, arrivata nel tardo pomeriggio per presenziare alla presentazione dei Palinsesti Rai, ha parlato dei suoi nuovi progetti, ben quattro, che saranno divisi equamente nell'autunno 2019 e nella primavera del 2020. Ecco cosa ci ha detto.Oggi Carlo Freccero ha annunciato due nuovi programmi in vista per te: uno potrebbe essere Music Farm?prosegui la letturaSimona Ventura a TvBlog: "Farò due programmi fino a dicembre, poi due format ...

Rai - Simona Ventura incontenibile : quale storico format Carlo Freccero rispolvera per lei : Simona Ventura sarà la regina di Raidue. Come ai tempi d'oro. L’indiscrezione, lanciata da Blogo, vedrebbe Simona Ventura conduttrice sia di Music Farm che di The Voice Of Italy che potrebbe tornare con una settima stagione nella tarda primavera del 2020. Ad avvalorare l’ipotesi del ritorno di Mu

Simona Ventura voce narrante de Il Collegio 4 con la benedizione di Magalli - arriva anche lo spin-off sui genitori degli allievi : Alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano è stata ufficializzata la scelta di Simona Ventura come voce narrante de Il Collegio 4, la nuova stagione del docu-reality che catapultata indietro nel tempo un gruppo di adolescenti facendo vivere loro l'esperienza dell'istruzione in Collegio. Dopo aver fatto da narratore per le prime tre stagioni, Giancarlo Magalli lascia il campo alla collega Simona Ventura, tornata su Rai2 dall'ingresso ...

Il Collegio 4 : Simona Ventura sarà la nuova conduttrice : Novità per la nuova stagione del reality show scolaresco in onda su Rai 2: Simona Ventura sarà la nuova voce narrante del programma.

Palinsesti Rai2 2019/20 : Simona Ventura verso Music Farm? : Simona Ventura regina di Rai2: condurrà anche Music Farm? Questa mattina il blog TvBlog.it ha lanciato un’incredibile indiscrezione che ha acceso immediatamente gli animi sui social. Di cosa si tratta? In pratica pare che Simona Ventura condurrà la prossima edizione di Music Farm su Rai Due. Il programma, sempre in base a quanto riportato dal portale televisivo, dovrebbe andare in onda nel 2020. Al momento della presentazione dei ...

Music Farm da Canale 5 a Rai 2 : conduce Simona Ventura? : Simona Ventura condurrà Music Farm su Rai 2? Le indiscrezioni Simona Ventura, tornata in casa Rai dopo la parentesi Mediaset, si appresta a diventare il volto di punta del secondo Canale nella prossima stagione televisiva. Dopo il buon riscontro dell’ultima edizione di The Voice of Italy, la presentatrice potrebbe essere al timone di una nuovissima edizione […] L'articolo Music Farm da Canale 5 a Rai 2: conduce Simona Ventura? ...

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

Simona Ventura sostituirà Magalli e Adriana Volpe in Rai : Simona Ventura sostituirà Giancarlo Magalli e Adriana Volpe in alcuni programmi Rai. Dopo il successo di Temptation Island Vip, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento, Super Simo ha ricevuto dall’azienda di viale Mazzini una proposta che non poteva rifiutare ed è approdata a The Voice of Italy. La conduttrice è riuscita nell’impresa di risollevare le sorti dello show e ora si prepara ad affrontare una nuova stagione televisiva. ...

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

Simona Ventura - rivoluzione sportiva in Rai : come frega Magalli - terremoto palinsesti : come anticipa il sito Davide Maggio, Simona Ventura sarà impegnata in due progetti la prossima stagione. Il primo è il Collegio, il docu-reality che segue passo dopo passo giovani italiani mentre vivono nei vestiti e nelle abitudini di epoche passate (il ruolo era stato ricoperto per tre anni da Gia